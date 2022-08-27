В Москве загорелось авто замначальника управления Генштаба ВС России 27.08.2022, 20:00

Топ-чиновник работает в управлении, которое отвечает за военную цензуру.

В Москве загорелся автомобиль одного из топ-чиновников министерства обороны России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza

Речь идет о Евгении Секретареве, который работает в 8-ом управлении Генерального штаба российской армии. Данное управление отвечает за военную цензуру.

Автомобиль BMW X6 стоял во дворе дома на Лениградском шоссе - в результате пожара у него полностью выгорел багажник, а в нескольких метрах от машины выгорела трава.

На данный момент ведутся следственные действия. По предварительным данным недалеко от машины видели «подозрительную» девушку, однако пока неизвестно, как она может быть связана с пожаром. Следствие не исключает возможности поджога, но ответственности пока не взял на себя никто.

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