В Москве загорелось авто замначальника управления Генштаба ВС России
- 27.08.2022, 20:00
Топ-чиновник работает в управлении, которое отвечает за военную цензуру.
В Москве загорелся автомобиль одного из топ-чиновников министерства обороны России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza
Речь идет о Евгении Секретареве, который работает в 8-ом управлении Генерального штаба российской армии. Данное управление отвечает за военную цензуру.
Автомобиль BMW X6 стоял во дворе дома на Лениградском шоссе - в результате пожара у него полностью выгорел багажник, а в нескольких метрах от машины выгорела трава.
На данный момент ведутся следственные действия. По предварительным данным недалеко от машины видели «подозрительную» девушку, однако пока неизвестно, как она может быть связана с пожаром. Следствие не исключает возможности поджога, но ответственности пока не взял на себя никто.