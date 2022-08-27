В воскресенье в Беларуси будет до +32°С 27.08.2022, 20:18

Осадков не ожидается.

28 августа сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь в юго-восточных районах страны погоду будут определять неустойчивые воздушные массы черноморского происхождения, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +24..+30°С, местами по стране до +32°С.

29 августа погодные условия будет определять поле пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах Могилевской области, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +23..+29°С, местами по стране до +31°С.

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