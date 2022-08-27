Боррель: Косово и Сербия достигли соглашения 2 27.08.2022, 20:40

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Они договорились о свободном передвижении граждан через границу.

Власти Сербии и Косово достигли соглашения об урегулировании конфликта вокруг передвижений граждан через границу. «У нас есть сделка», - написал вечером в субботу, 27 августа, в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает dw.com.

По его словам, в ходе переговоров при содействии ЕС Сербия согласилась отменить документы для въезда владельцев косовских удостоверений личности, а власти Косово выразили готовность не вводить такие документы для граждан Сербии.

- Косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности, - указал Боррель и добавил, что ЕС получил соответствующие гарантии от премьер-министра Косово Альбина Курти.

Глава дипломатии ЕС назвал данное соглашение европейским решением и поздравил лидеров Сербии и Косово с урегулированием конфликта.

Конфликт Сербии и Косово

Конфликт между Сербией и Косово в очередной раз обострился в конце июля, когда Приштина решила ввести временные документы, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки, выданные в Сербии проживающим на севере Косова сербам. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил до 1 сентября. Переговоры президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти при посредничестве ЕС в середине августа завершились безрезультатно.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает.

Сербия стремится к вступлению в ЕС и в этой связи обязалась нормализовать отношения с Косово. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС. Вступление Косово в ООН блокирует Россия.

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