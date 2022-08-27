«Купили пару вещей и зарплаты, как не бывало» 1 27.08.2022, 20:54

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Как белорусы собирают детей в школу.

Скоро 1 сентября, а это значит, что родители активно закупаются канцелярскими принадлежностями и школьной формой для своих детей к новому учебному году. Легко ли собрать ребенка к школе, сколько денег и на что они уже потратили, а также сталкивались ли они с какими-то трудностями в этом деле, узнал intex-press.by.

Большинство опрошенных считают, что по сравнению с прошлым годом подготовить ребенка к школе стало «тяжеловато», в частности из-за цен, которые выросли в разы.

«Купили пару вещей и зарплаты, как не бывало», - делятся родители.

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