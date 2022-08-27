Эксперт: РФ начала экономить ракеты, не достигнув желаемых результатов в войне против Украины 1 27.08.2022, 21:03

2,412

Все меньше ракет прорывает украинскую ПВО.

Российская Федерация начала экономить ракеты, не достигнув желаемых результатов в войне против Украины. Об этом заявил военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

- Россия начала экономить ракеты не достигнув желаемых результатов, на которые рассчитывала во время массированных ракетных ударов по территории Украины. Это можно проследить в статистике на День Независимости Украины: лишь 8 ракет Х-22 прорвались сквозь украинскую ПВО, хотя Россия демонстрировала очень высокую активность - более 200 вылетов самолетов, которые в большинстве были имитацией угрозы ракетного удара, - пояснил Рябых.

По словам военного эксперта, российские ракеты также являются носителями ядерного оружия.

- Ракеты, которые Россия применяет против Украины, также являются носителями ядерного оружия. РФ необходимо хранить достаточно большой резерв таких ракет на случай обострения ситуации - когда придется воевать в условиях применения ядерного оружия, - добавил он.

Сообщается, общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».