«Америка - идеальное место, чтобы реализовать мечты и желания» 27.08.2022, 21:15

1,248

Могилевчанка, переехавшая в США, рассказала о своих первых заработках там.

20-летняя Карина три года назад переехала с родителями из Могилева в Америку, и за это время успела поработать моделью и фэшн-промоутером. Карина всегда была «светлой головой»: когда жила в Могилеве, шла на золотую медаль. Оказалась в Штатах – из-за неродного английского вкалывала на занятиях больше остальных. В итоге, закончила американскую школу с отличием и стала студенткой колледжа (направление: бизнес-администрирование). Что немаловажно, бесплатно, пишет magilev.by.

Может показаться, что человек полностью в учебе. Это не так. Карина обожает активный образ жизни, веселые компании, путешествия. По признанию ее родителей, застать дочку дома очень сложно: она – вечный двигатель. Поэтому никто не удивился, когда героиня в свободное от учебы время, на каникулах, решила найти подработку.

По наблюдениям Карины, в Америке большинство молодых людей начинают работать в 16 лет.

«Здесь не принято сидеть на шее у родных»

– Карин, почему ты вообще надумала идти работать? Во-первых, ты учишься. Во-вторых, страна всё-таки чужая, слишком мало времени прошло после переезда из Беларуси…

– Мне нравится Америка тем, что никто никогда не смотрит и не оценивает тебя по тому, где и кем ты работаешь. О, McDonald’s! Прекрасно, тебя поддержат. Продавцом или уборщицей – не важно. Главное, что работаешь. Если не работаешь, значит, ищешь работу. А вот если не работаешь и не ищешь работу, то это уже странно. Здесь не принято бездельничать и сидеть на шее у родных. По моим наблюдениям, получил права (а получают их в США в 16 лет) – всё, считай, самостоятельный человек. Можешь, когда нет учебы, и потрудиться.

Карину начали интересовать мода и моделинг с того момента, как она попала в Могилеве в модельную студию.

«Выкинула из головы, что могу глупо выглядеть или нести чушь»

– Самое классное в моей жизни происходит спонтанно. Вся занятость, которая у меня есть сегодня в модельной сфере в Америке, начиналась с того, что я заболевала. И вынуждена была проводить дни в кровати. Делать нечего, потому залазила в телефон и шерстила интересные вакансии со словом «мода», – вспоминает Карина.

Именно так могилевчанка устроилась фотомоделью в самый большой теннисный магазин в мире. Главный офис компании находится в Калифорнии, но есть подразделения и в других штатах, в том числе в Атланте.

– Я сходила на кастинг. Там, конечно же, от волнения забыла все позы для фотосъемки. Менеджер сказал, что позвонит через 3 дня – не позвонил. Я попереживала немного, а потом думаю: ну харэ ждать. Набралась наглости и написала ему сама. Выяснилось, что у человека что-то случилось, и он на эти дни брал отгулы. Как только вернулся к работе, перезвонил и пригласил меня с ними сотрудничать.

Карине очень понравился и сам магазин, и люди, которые в нем работают. Но она не знала, как себя вести: старалась держаться уверенно, демонстрировать себя с самой лучшей стороны.

– Эта бравада была наигранной, неестественной. В жизни я много смеюсь и в хорошем смысле слова дурачусь. В один момент решила – хватит, буду сама собой. Выкинула из головы, что могу глупо выглядеть или нести чушь. И знаете, всё пошло, как по маслу! Стали получаться классные фотосессии, интересные видео.

С теннисным магазином Карина сотрудничает и сегодня: выстраивает свой учебный график так, чтобы один день в неделю поучаствовать в рекламных кампаниях или в фотосессиях. Платят девушке 25 долларов в час, что по американским меркам, особенно для студентки, очень и очень неплохо (молодежь начинает обычно с 9 или 10 долларов в час).

– А что ты купила себе с первой зарплаты? – интересуюсь у Карины.

– Конечно же, телефон! – смеется она.

Чтобы, наверное, еще проще, без всяких технических заморочек, искать при надобности себе подработку.

«Важно, как ты говоришь и что ты говоришь»

Еще одну интересную вакансию – фэшн-промоутера – Карина нашла, когда… снова температурила. Не активничала, как обычно, а лежала в постели – и на глаза попалось объявление, что агентство набирает моделей. Отправила резюме. Ответили, что в 10 утра по зуму будет собеседование.

– Я проснулась в 9.40. И думаю: чего проснулась? – хохочет могилевчанка, которая, на самом-то деле, обычно очень ответственный человек.

Переодеться не успела (собеседование проходила в пижаме, но этого никто по ту сторону мониторов не заметил), зато успела сделать макияж и распустить волосы. Подключилась – а там разговор не тет-а-тет, а целая конференция с менеджерами и девочками-соискателями.

– Да, там были все красавицы. Но работодатели, как я понимаю, смотрели не только и не столько на внешние данные, сколько на умение общаться, интеллектуальный уровень. Для них было важно, как ты говоришь и что ты говоришь.

К тому времени Карина жила в Америке уже 2,5 года и владела языком неплохо. Естественно, у нее, как у приезжей, был и остается акцент. Однако сами американцы часто повторяют: это не недостаток, а твоя фишка.

В общем, и сюда нашу героиню взяли. Суть работы – сотрудничать с брендами, ездить на модные выставки-продажи, рекламировать одежду и продавать ее (Карина и договора оформляет, и деньги на счета перекидывает).

Недавно прилетела из Лас-Вегаса. Там представляла 2 американских бренда. Перелет, проживание, питание – за счет агентства. Пока за эту поездку получила 500 долларов, но должен прийти еще один чек.

– Скажу честно, это совсем другая Америка. Когда попала в страну, думала, что никто не заморачивается над своим видом. У большинства шорты, футболка – и вперед. Но те круги, в которых я по работе вращаюсь сейчас, показали мне другую американскую сторону.

В Лас-Вегас, например, съехались из разных штатов закупать коллекции те, у кого есть свои бутики. Элитарные бутики.

– Я балдела от модного мира, который увидела в Вегасе. От того, как люди сочетают вещи. Как они себя подают. Как говорят, в конце концов, – признается Карина.

По ее словам, высокомерия она не почувствовала. Все были с ней предельно корректны.

– Там, на этих масштабных выставках, нет смысла бизнесменам и бизнес-леди выпендриваться, потому что все на одном уровне приблизительно, – считает она. – Это больше похоже на партнерские отношение, нежели на конкуренцию.

В конце нашего с Кариной разговора об «американской мечте», заработках и самореализации, она подытоживает:

– Самое главное, что я поняла в Америке: если есть какие-то мечты, какие-то желания – это идеальное место, чтобы их реализовать! Проглотить страх, неуверенность в себе и действовать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».