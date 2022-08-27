Мустафа Джемилев: Оккупационное «руководство» Крыма вывезло свои семьи с полуострова 27.08.2022, 21:28

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Лидер крымских татар назвал это хорошим знаком.

«Премьер» оккупированного Крыма Сергей Аксенов и «спикер парламента» Владимир Константинов вывезли свои семьи с полуострова. Об этом заявил национальный проводник крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

По словам Джемилева, эту информацию он получил от собственных источников в Крыму.

Кроме того, своих близких вывезли с полуострова работники ФСБ.

- Настроения на полуострове, разные, конечно. Паника - вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также вывезли своих людей. Это хороший признак, - подчеркнул политик.

Лидер крымских татар связал решение оккупантов с частыми взрывами, которые в последнее время случаются на военных базах россиян.

- Даже если развернутся военные действия, нельзя представить, чтобы Украина действовала так, как Россия. Если наши начнут стрелять по мирным объектам, их просто съедят здесь - наши законы этого не позволяют. А в России все можно. Поэтому, когда в Крыму выражают беспокойство, что будет, я говорю: «Мы не русские. Держитесь подальше от военных баз», - пояснил Джемилев.

В то же время крымские татары сохраняют спокойствие и радуются.

- А крымские татары ходят друг к другу в гости и пьют köz-aydın qavesı - «кофе по случаю благоприятного известия». Ну, а в тех, кто звонит мне, такое настроение: «Слава Богу, наконец», - подытожил он.

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