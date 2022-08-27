На свободу вышел политзаключенный Александр Захаревич 27.08.2022, 21:36

Он полностью отбыл наказание.

Политзаключенный Александр Захаревич полностью отбыл наказание и 27 августа освободился из шкловской ИК-17.

Он был задержан 1 ноября 2020 года во время мирной акции протеста и сначала осужден на 9 суток административного ареста, пишет nashaniva.com .

После их отбытия, был перезадержан и обвинен по ст. 364 Уголовного кодекса «Насилие в отношении сотрудника органа внутренних дел» за то, что наступил на ногу сотрудника ГАИ, когда убегал от сотрудников милиции.

Своей вины в суде он не признал, но был приговорен к двум годам лишения свободы.

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