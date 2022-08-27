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Словаки подписали договор с чехами и поляками, открывающий дорогу к передаче Украине МиГ-29

  • 27.08.2022, 21:41
Словаки подписали договор с чехами и поляками, открывающий дорогу к передаче Украине МиГ-29

Согласно договору, страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо над Словакией.

В субботу, 27 августа, власти Словакии подписали соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо над ней ‒ поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29. Как сообщает агентство Reuters (перевод - «Главред», такое решение потенциально позволяет передачу таких истребителей Украине.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу 27 августа, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.

- Есть политическая воля, и имеет смысл помочь нуждающимся в помощи. Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам, – сказал чиновник.

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