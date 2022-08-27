Сколько фруктов можно съедать в день?4
- 27.08.2022, 21:55
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Рекомендации белорусского врача-диетолога.
Белорусский врач-диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион рассказала, почему нельзя злоупотреблять фруктами, хоть они и полезны для организма.
По словам медика, фрукты насыщены клетчаткой, что отвечает за регуляцию уровня сахара и крови и снижение холестерина. При этом она напомнила про рекомендации ВОЗ: в день лучше есть не меньше 400 граммов фруктов – это 30% суточного рациона.
- Но учитываем, что из-за высокого содержания природных сахаров чрезмерное употребление фруктов может способствовать развитию диабета и даже ожирения, - обратила внимание Надежда Литвинова-Гразион.
Она предупредила, что из-за переизбытка фруктов могут появиться аллергии, а еще повышаются риски расстройства пищеварения.
Если переесть фруктов или овощей, как отмечает врач, могут возникнуть некоторые хронические болезни, растут шансы обострения гастрита и язвы. Также большие объемы съеденных фруктов могут спровоцировать диарею, вздутие живота, метеоризм и кожные высыпания.