закрыть
27 августа 2022, суббота, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гайдай: Войска РФ проваливают планы по захвату Донбасса, порой не могут пройти даже 100 метров в сутки

3
  • 27.08.2022, 22:11
  • 2,120
Гайдай: Войска РФ проваливают планы по захвату Донбасса, порой не могут пройти даже 100 метров в сутки

Оккупанты не могут противостоять ВСУ в бою.

Войска России проваливают планы по оккупации Донбасса. Кремль требует от них продвигаться на 5 километров в сутки, а они иногда за 24 часа не могут пройти даже 100 метров. Оккупанты несут потери и возвращаются к своей тактике – разрушение украинских городов артиллерией. Они вплотную подошли к Бахмуту и могут попытаться повторить историю с Северодонецком. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он рассказал о том, что Кремль требует, чтобы российские оккупационные подразделения продвигались на Донбассе не менее чем на 5 километров в день. Однако в реальной ситуации захватчики с большими потерями порой не могут преодолеть и 100 метров в сутки.

- Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки, - отметил Гайдай.

По его словам, россияне не способны противостоять ВСУ на поле боя и устраивают разрушительные обстрелы городов своей артиллерией. В Бахмуте, к которому оккупанты впервые за несколько месяцев таки сумели подойти, они могут повторить сценарий Северодонецка.

- Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии, - сказал чиновник.

Кроме того, он добавил, что после того, как силы обороны Украины уничтожили огромное количество складов противника, интенсивность их обстрелов снизилась. Но у оккупантов еще достаточно снарядов. Они ищут возможности для логистики.

- Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше, - сказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что войска России каждый день теряют десятки своих солдат. Оккупанты испытывают сложности с пополнением своих войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный