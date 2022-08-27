Гайдай: Войска РФ проваливают планы по захвату Донбасса, порой не могут пройти даже 100 метров в сутки 3 27.08.2022, 22:11

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Оккупанты не могут противостоять ВСУ в бою.

Войска России проваливают планы по оккупации Донбасса. Кремль требует от них продвигаться на 5 километров в сутки, а они иногда за 24 часа не могут пройти даже 100 метров. Оккупанты несут потери и возвращаются к своей тактике – разрушение украинских городов артиллерией. Они вплотную подошли к Бахмуту и могут попытаться повторить историю с Северодонецком. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он рассказал о том, что Кремль требует, чтобы российские оккупационные подразделения продвигались на Донбассе не менее чем на 5 километров в день. Однако в реальной ситуации захватчики с большими потерями порой не могут преодолеть и 100 метров в сутки.

- Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки, - отметил Гайдай.

По его словам, россияне не способны противостоять ВСУ на поле боя и устраивают разрушительные обстрелы городов своей артиллерией. В Бахмуте, к которому оккупанты впервые за несколько месяцев таки сумели подойти, они могут повторить сценарий Северодонецка.

- Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии, - сказал чиновник.

Кроме того, он добавил, что после того, как силы обороны Украины уничтожили огромное количество складов противника, интенсивность их обстрелов снизилась. Но у оккупантов еще достаточно снарядов. Они ищут возможности для логистики.

- Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше, - сказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что войска России каждый день теряют десятки своих солдат. Оккупанты испытывают сложности с пополнением своих войск.

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