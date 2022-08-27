175 мигрантов пытались попасть из Беларуси в ЕС за последние сутки 27.08.2022, 22:19

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Это один из самых высоких показателей за последние дни.

За последние сутки пройти через границу Беларуси и Евросоюза вне официальных пунктов пропуска попытались 175 человек. Это один из самых высоких показателей за последние дни.

В Литве за 26 августа был зарегистрирован антирекорд 2022 года. Проникнуть из Беларуси пытались 122 мигранта. Также на польско-литовской границе задержали четверых организаторов и пособников незаконной миграции: троих граждан Грузии и одного гражданина Украины. Они перевозили 20 граждан Египта, передает «Еврорадио».

53 мигранта, в том числе граждане Непала и Бангладеш, пытались 26 августа попасть из Беларуси в Польшу. Они пересекли границу по поймам рек Свислочь и Волкушанка. Кроме того, задержаны двое их помощников из Ирака, имеющих вид на жительство в Германии. Об этом сообщает польская пограничная служба.

На границе Латвии и Белоруссии вчера было спокойно: нелегалов не обнаружено.