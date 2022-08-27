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Какие дома и за сколько можно купить рядом с грибными лесами в Беларуси

  • 27.08.2022, 22:49
Какие дома и за сколько можно купить рядом с грибными лесами в Беларуси

Есть вариант до $3 тысяч.

Zerkalo.io сделалo подборку недорогой загородной недвижимости рядом с грибными лесами. Дома можно успеть их купить еще до окончания сезона сбора грибов и насладиться тихой охотой (либо уже подготовиться к следующему грибному сезону).

В деревне Кнотовщина Столбцовского района за 2900 долларов продается дом и огромный участок, при этом можно еще поторговаться. Здесь есть обработанный огород. В доме установлен счетчик электроэнергии, есть печное отопление, колодец.

От деревни до райцентра — всего восемь километров. Три раза в день здесь ходит автобус, приезжает автолавка. В 300 метрах есть озеро с зоной для отдыха, рыбалки. Недалеко находится огромный лесной массивы с ягодами и грибами, река Неман, а также туристические объекты — турбаза «Высокий Берег», Мирской замок, Несвижский замок, музей Якуба Коласа, Налибокская пуща.

В том же районе есть продается деревянный дом подороже — за 5500 долларов, тоже можно поторговаться. Находится он в Шахновщине — «живой деревне с хорошими соседями» .

Дом построен в 1960 году, находится на участке в 25 соток. Площадь дома — 70 м2, в том числе жилая — 50 «квадратов». В доме сделан косметический ремонт, есть две печки, кухня из массива, большой раскладной диван, биотуалет. Здесь подведены электричество и газ, отопление — печное. Во дворе есть колодец, который оборудован насосом. К дому подведена канализация. На участке стоит большой сарай. Вокруг дома — новый забор с воротами и калиткой.

Грибные места есть в Логойском районе, однако найти дешевые дома здесь не так просто — цены на недвижимость от нескольких тысяч до больше миллиона долларов. Один из самых дешевых домов продается в деревне Юрковичи, это в 12 километрах от Логойска. Цена объекта — 5500 долларов.

Общая площадь дома — около 50 м2, внутри печное отопление. На участке есть центральный водопровод. Земельный участок занимает 25 соток, на нем есть фруктовый сад, растут ягодные кусты.

В городском поселке Плещеницы за 4000 долларов продается деревянный дом, который был построен в 1959 году. Он стоит на участке 7,5 соток.

Дом небольшой — чуть меньше 30 «квадратов», жилая площадь — 25, кухня — меньше четырех. Внутри — печное отопление, есть электричество, газ и вода — рядом, санузел на улице. Хозяин может оставить мебель.

Дом в деревне Талька Пуховичского района продается за 6800 долларов. Участок, на котором он находится, занимает 10 соток. Сам дом площадью 63 «квадрата», внутри — печное отопление, электричество, а вода и туалет — на улице. Рядом с домом — кирпичный гараж, хозяйственные постройки, сад. Дом продается с мебелью.

Продавец отметил, что рядом находится лес, в 10 минутах ходьбы — железнодорожная станция. В деревню приезжает автолавка.

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