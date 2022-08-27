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ВСУ уничтожили склады, технику, в частности средства ПВО оккупантов возле Херсона

  • 27.08.2022, 22:56
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ВСУ уничтожили склады, технику, в частности средства ПВО оккупантов возле Херсона

Мосты на Херсонщине повреждены и это россиянам осложнило логистику.

Вооруженные силы Украины уничтожили склады, технику, в частности средства ПВО оккупантов возле Херсона. Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Он также отмечает, что мосты на Херсонщине повреждены и это оккупантам осложнило логистику.

- Отступать от Херсонщины рашисты не собираются, фиксируется стягивание тяжелой техники в Крым. Но в то же время эксперты фиксируют, что российская армия уже испытывает трудности с оружием, - отмечает Хлань.

Он рассказал, что в области оккупанты продолжают террор — врываются в дома, грабят, похищают людей, а также требуют доносить друг на друга, контролируют, запугивают.

Хлань рассказал, что оккупанты сейчас осуществляют сильное давление на родителей, чтобы отправляли детей в школы, потому что 1 сентября должны обеспечить картинку, что учебный процесс успешно начато.

- Запугивают штрафами и даже лишением родительских прав тех, кто откажется отправлять школьников в отжатые ими школы. Но открывают учебные заведения в минимальном количестве. Например, в Каховке проводят набор только в 3 и 5 школы, как они это называют - в «базовые», - сообщил он.

Хлань рассказал, что сегодня снова были перебои со светом в крупных городах области и в Херсоне, а в некоторых селах электроснабжение отсутствует едва ли не с первых дней оккупации, но люди все равно остаются там и не хотят никуда ехать.

- Люди сообщают, что звонят и пишут на вайбер с манипулятивными соцопросами относительно их настроений в отношении России. Но настроения наших людей неизменны-ненависть к врагам. Оккупантам даже приходится вывешивать угрозы в объявлениях, пугают людей, чтобы не срывали триколоры, потому что накажут. Но ежедневно населенные пункты области просыпаются, а на столбах сине-желтые ленты, украинские символы и плакаты, потому что люди Херсонщины — несокрушимые, - отмечает Хлань.

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