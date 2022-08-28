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«На сбор двоих детей в школу в Швеции потратили 0»

  • 28.08.2022, 0:51
«На сбор двоих детей в школу в Швеции потратили 0»

Также в Швеции государство выплачивает пособие на детей до 18 лет.

Читатели телеграм-канала «БГМ» поделились своим опытом сбора детей в школу в Швеции, где для детей и их родителей, кажется, построили ту самую настоящую страну для жизни.

«Мы живем в Стокгольме в Швеции. У нас двое детей. Расходы: 0 (ноль). Образование в Швеции полностью бесплатное. Государство обеспечивает учащихся всем полностью: от карандашей и стёрок до планшетов и ноутбуков. Питание бесплатное полностью. Проездные билеты на общественный транспорт бесплатные.

Музеи, экскурсии, пикники, аквапарки, аттракционы, батутные центры и т.д. также бесплатные. Медобслуживание, в том числе в частных клиниках и стоматологиях, также оплачивается государством. К примеру: можно устанавливать брекеты у стоматолога или заказать очки в оптике (ограничено 80€). Лекарства для детей также можно получить в любой аптеке по рецепту бесплатно».

Это ещё не всё. Белорусы жаловались на драконовские цены за школьную форму: одежда и обувь в Беларуси стоят очень дорого, а детям нужно минимум два комплекта. В Швеции всё иначе:

«Форма одежды абсолютно любая. Обсуждение одежды конкретного ученика - это уже дискриминация и нарушение личного пространства, что в Швеции недопустимо. Единственное, что мы оплачиваем, это продлёнка для младшего сына. Стоимость: 680 SEK/месяц. Это примерно 65€. Также в Швеции государство выплачивает пособие на детей до 18 лет (или до 21 года, если ребёнок не начал получать самостоятельный доход) равный 1200SEK (115€) в месяц на ребёнка. Вот как-то так проявляется настоящая забота о детях!».

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