Джонсон: В борьбе с Путиным Украина неизбежно победит, и Британия вместе с ней 28.08.2022, 2:30

С каждым месяцем позиции Кремля слабеют.

В жестоком армрестлинге с Кремлем украинский народ может победить и победит. С каждым месяцем позиции Путина слабеют, а его способность запугивать и шантажировать уменьшается. Об этом написал в колонке для The Mail (перевод — liga.net) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Публикация Джонсона посвящена экономической ситуации и настроениям в Великобритании, но премьер постоянно подчеркивает, что военное вторжение России в Украину стало одним из определяющих факторов, в том числе и для Британии.

Джонсон напоминает, что проблемы в экономике были изначально вызваны пандемией коронавируса, но к концу 2021 года эти проблемы были в основном преодолены. И уже после этого «варварское вторжение Путина напугало энергетические рынки».

«Чего никто не ожидал, так это решения Владимира Путина — и это было только его решение — начать 24 февраля злобное и бессмысленное нападение на ни в чем не повинную европейскую страну», – пишет премьер.

Джонсон подчеркивает, что именно развязанная Россией война привела к тому, что для британцев «счет за электроэнергию удваивается», и именно это было одной из целей Путина.

Путин считает, пишет он, что у мягкотелых европейских политиков не хватит духу ему противостоять, и что этой зимой Запад снимет санкции и начнет клянчить российские нефть и газ и подталкивать украинцев к заключению сделки с Кремлем, какой бы тошнотворной она ни была.

Но совершенно очевидно, что этого не будет, считает Джонсон. «С каждым месяцем позиции Путина слабеют. Его способность запугивать и шантажировать уменьшается».

Джонсон подчеркивает, что Британия избавляется от зависимости от российских углеводородов и в июне впервые за десятилетия не импортировала топливо из РФ.

Если Путину позволят избежать наказания за убийства, разрушения и попытки изменить границы Европы силой, он сделает это снова, в другом месте на периферии бывшего Советского Союза, и это приведет к новому циклу политической и экономической нестабильности, полагает Джонсон.

Он считает, что «для Запада настало время удвоить нашу поддержку, а не шататься».

«Мы должны продолжать поддерживать украинцев — и их военные успехи по-прежнему замечательны. Владимир Зеленский показал, что его страна принципиально непобедима», – пишет премьер.

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