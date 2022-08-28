Зеленский: Умения и боевые результаты украинских летчиков стали настоящей легендой
- 28.08.2022, 3:50
С начала войны 18 летчиков получили звание Героя Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении отметил заслуги украинских летчиков в войне против российских оккупантов.
- Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели врага. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задания, – сказал Зеленский.
По словам украинского президента, с начала войны 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами.
- Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что украинская авиация будет среди самых современных, 2это однозначно. Этого уже не изменить. Но и в тех сложнейших условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют высокий класс».
Президент Украины поблагодарил всех украинских летчиков, всех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задачи.