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Зеленский: Умения и боевые результаты украинских летчиков стали настоящей легендой

  • 28.08.2022, 3:50
Зеленский: Умения и боевые результаты украинских летчиков стали настоящей легендой

С начала войны 18 летчиков получили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении отметил заслуги украинских летчиков в войне против российских оккупантов.

- Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели врага. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задания, – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, с начала войны 18 летчиков получили звание Героя Украины. Еще десятки отмечены государственными наградами.

- Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинская авиация будет среди самых современных, 2это однозначно. Этого уже не изменить. Но и в тех сложнейших условиях, которые есть сейчас, украинские пилоты демонстрируют высокий класс».

Президент Украины поблагодарил всех украинских летчиков, всех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задачи.

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