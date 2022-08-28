Стало известно, сколько будут стоить белорусские розы к 1 сентября 28.08.2022, 4:54

Свежие цветы можно будет купить в специальных палатках.

На предприятии «Минский парниково-тепличный комбинат» рассказали, сколько будут стоить розы ко Дню знаний 1 сентября.

О прейскуранте на одни из самых ходовых цветов - розы - к главному сентябрьскому празднику рассказал заместитель генерального директора по производству предприятия Андрей Морозов:

- Цены на розы сейчас - от 60 копеек за 40-сантиметровые до 3 рублей 40 копеек за 80-сантиметровые.

По словам замдиректора, скидки сделают представителям мелкого и крупного опта.

- В розничной торговле во время ажиотажного спроса цена может подрасти, но незначительно: Министерство антимонопольного регулирования ввело лимиты торговых надбавок на такую продукцию, - добавил он.

Торговля белорусскими розами будет осуществляться не только в фирменных магазинах и крупных торговых центрах, но и на выезде. Свежие цветы можно будет купить в специальных палатках.

- Ко Дню знаний мы произведем ориентировочно 100 тысяч срезанных роз, - проинформировал Андрей Морозов.

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