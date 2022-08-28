Жительницу Москвы задержали за поджог автомобиля сотрудника секретного отдела Генштаба РФ 3 28.08.2022, 8:05

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Женщине 65 лет.

65-летняя жительница Москвы в субботу задержана за поджог автомобиля сотрудника секретного отдела Генерального штаба российской армии. Она заявила, что выступает против войны в Украине. Об этом сообщило издание «База» со ссылкой на неназванные источники. Издание Shot утверждает, что при задержании подозреваемая скандировала «Азов — сила», вероятно, имея в виду подразделение украинской армии, передает «Радио Свобода».

Престижный BMW X6 загорелся в субботу во дворе дома на Ленинградском проспекте на северо-западе города. По данным Baza и Mash, он принадлежит заместителю начальника восьмого управления Генштаба Евгения Секретарева. Подразделение отвечает за соблюдение режима секретности, в том числе — за шифрование информации и военную цензуру.

В публикациях не указывается, пострадал ли кто-то в результате поджога. Не указывается также, является ли владелец автомобиля офицером или гражданским специалистом. В интервью Shot Секретарев заявил, что с подозреваемой не знаком, а в том дворе запарковался случайно (Mash утверждает, что подозреваемая живет с ним в одном доме). Заместитель начальника управления может иметь звание от майора до генерал-майора.

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