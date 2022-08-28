закрыть
28 августа 2022, воскресенье, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жительницу Москвы задержали за поджог автомобиля сотрудника секретного отдела Генштаба РФ

3
  • 28.08.2022, 8:05
  • 8,074
Жительницу Москвы задержали за поджог автомобиля сотрудника секретного отдела Генштаба РФ

Женщине 65 лет.

65-летняя жительница Москвы в субботу задержана за поджог автомобиля сотрудника секретного отдела Генерального штаба российской армии. Она заявила, что выступает против войны в Украине. Об этом сообщило издание «База» со ссылкой на неназванные источники. Издание Shot утверждает, что при задержании подозреваемая скандировала «Азов — сила», вероятно, имея в виду подразделение украинской армии, передает «Радио Свобода».

Престижный BMW X6 загорелся в субботу во дворе дома на Ленинградском проспекте на северо-западе города. По данным Baza и Mash, он принадлежит заместителю начальника восьмого управления Генштаба Евгения Секретарева. Подразделение отвечает за соблюдение режима секретности, в том числе — за шифрование информации и военную цензуру.

В публикациях не указывается, пострадал ли кто-то в результате поджога. Не указывается также, является ли владелец автомобиля офицером или гражданским специалистом. В интервью Shot Секретарев заявил, что с подозреваемой не знаком, а в том дворе запарковался случайно (Mash утверждает, что подозреваемая живет с ним в одном доме). Заместитель начальника управления может иметь звание от майора до генерал-майора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный