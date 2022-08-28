На базах армии РФ в Херсоне прогремели мощные взрывы
- 28.08.2022, 8:10
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Атакованы также объекты врага в Новой Каховке и Любимовке.
В Херсоне и области вечером 27 августа фиксируются попадания в склады боеприпасов российских войск и в места расположения их техники.
Взрывы зафиксированы также в Новой Каховке и Любимовке.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
«Херсон, пылают склады БК. Хлопок на территории зоны, где рашисты устроили склад БК и техники. А еще – в Новой Каховке и Любимовке попадание в технику орков», – говорится в сообщении «Херсон online».
Кроме того, сообщается о взрывах возле исправительной колонии №90 в Херсоне. По словам очевидцев, в окнах нескольких зданий колонии и расположенных неподалеку многоквартирных домов вылетели стекла.
Очевидцы также заметили движение оккупантов в районе и почувствовали запах жареного.
«Известно, что на территории колонии №90 россияне устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов. Они и могли сдетонировать после удара ВСУ. Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне», — пишет местное издание «Мост».
В самой колонии оккупанты обычно заставляют заключенных ремонтировать их технику.