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На базах армии РФ в Херсоне прогремели мощные взрывы

  • 28.08.2022, 8:10
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На базах армии РФ в Херсоне прогремели мощные взрывы

Атакованы также объекты врага в Новой Каховке и Любимовке.

В Херсоне и области вечером 27 августа фиксируются попадания в склады боеприпасов российских войск и в места расположения их техники.

Взрывы зафиксированы также в Новой Каховке и Любимовке.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Херсон, пылают склады БК. Хлопок на территории зоны, где рашисты устроили склад БК и техники. А еще – в Новой Каховке и Любимовке попадание в технику орков», – говорится в сообщении «Херсон online».

Кроме того, сообщается о взрывах возле исправительной колонии №90 в Херсоне. По словам очевидцев, в окнах нескольких зданий колонии и расположенных неподалеку многоквартирных домов вылетели стекла.

Очевидцы также заметили движение оккупантов в районе и почувствовали запах жареного.

«Известно, что на территории колонии №90 россияне устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов. Они и могли сдетонировать после удара ВСУ. Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне», — пишет местное издание «Мост».

В самой колонии оккупанты обычно заставляют заключенных ремонтировать их технику.

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