Путин приближается к роковой дате 1 Лана Зеркаль, «Новое время»

28.08.2022, 8:18

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В Кремле боятся начала зимы.

Неотложная задача Путина — не допустить эмбарго на нефть, которое уже должно быть применено в декабре и заработает. Потому что он лишится в один момент 50% своей прибыли от нефти. Это безумные деньги.

И он никуда не сможет эту нефть перенаправить, потому что ограничения существуют. И как бы Путин сейчас не рассказывал о том, что нефть будет направлена в Азию, они не смогут этого сделать. Потому что уже сейчас обсуждаются не только вторичные санкции, но и механизмы контроля над их реализацией и в США, и в Европе. И отслеживается, кто как перепродает. И когда речь идет о том, что сейчас многие избегают санкций, то надо понимать, что избегают санкций и пытаются сделать какие-то послабления только в отношении 8% подсанкционных товаров или мер. А все 92% — это полностью примененные санкции.

Объясню теперь, почему это последний зимний сезон, когда Путин может диктовать свои условия.

Европа уже отказалась от российского угля. С 10 августа применено полное эмбарго на российский уголь. Что касается нефти, то нефтяное эмбарго начнет действовать с декабря этого года и с февраля начнет действовать эмбарго на нефтепродукты. Это огромнейший рынок, навсегда закрывающийся от России. Они это очень хорошо понимают, и поэтому направляют все усилия для того, чтобы это не произошло. И они, фактически, уменьшают значение санкций и пытаются создать такое общее настроение, мол, санкции больше бьют по европейским обществам, чем по России. Они это делают намеренно. Для того чтобы европейское общество подняло недовольство или выходило на протесты против санкций в отношении России. И мы уже слышим от Венгрии, что нужно отменять санкции, потому что они не работают. Чьи же слова повторяют венгры? И почему они это делают? Потому что они понимают, что являются последними сидящими на российской игле не только нефтяной, но и газовой. А газ со следующего года уже не будет настолько штучным товаром в Европе. Не будет Европа в следующем году настолько зависима от российского газа, насколько она зависит на данный момент.

Газ со следующего года уже не будет настолько штучным товаром в Европе.

Вот Германия уже до конца этого года поставит первый LNG-терминал, а в начале следующего — поставит уже второй. И в их планах — установить шесть LNG-терминалов в течение следующего года. Германия уже настолько привыкла к тому, что уже никогда не сможет вернуться к тем отношениям, которые у них были с россиянами до 24 февраля этого года, что даже не рассчитывает на то, что Северный поток-2 когда-нибудь заработает.

Мы переживаем сейчас критический период перехода к другому образу жизни. И уже не будем иметь привилегию пользоваться электроэнергией или газом в тех объемах, к которым привыкли. Этот товар будет дорогим и мы должны себя ограничивать. Это касается не только Украины, но и всего мира. Экономия и уважительное отношение к энергоносителям — это наше будущее. Россия очень ускорила переход на альтернативные источники энергии.

Россия всегда 83% своей добычи поставляла в Евросоюз. А сейчас уже сократила добычу газа на 40% и это только начало.

Относительно украинской газодобычи для внутреннего использования. Надо решить существенные вопросы с частными добытчиками — как государство будет закупать добываемый ими газ и как сделать так, чтобы они не уменьшали эту добычу. Надо принять решение об уменьшении рентных платежей для частных компаний. То есть обезопасить Украину именно этой частной добычей и не потерять ее. Потому что они нам могут дать необходимый газ для прохождения этого сезона, несмотря на все скептические взгляды, мол, нам нужно будет закупать.

Лана Зеркаль, «Новое время»

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