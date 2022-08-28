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Страна Зеро

  • Александр Кирш, «Обозреватель»
  • 28.08.2022, 8:22
  • 4,602
Страна Зеро

Почему у России нет будущего.

Есть один старый фильм — 1988 года, где в виде фантасмагории показана вся суть России: его псевдоскрепы, псевдоистория, псевдожизнь.

Там нет ни логики, ни смысла, ни прошлого, ни настоящего, ни тем более будущего. И самое странное и страшное, что все это абсолютно нормально воспринимают, не осознавая бреда, который сами себе создали и внутри которого живут — как так и надо.

Голая секретарша, наготы которой никто не замечает; голова главного героя на блюде в ресторане; прокурор, сладострастно мечтающий совершить преступление, но при этом ярый государственник; грандиозный супермузей в захолустье в глубине шахты; необходимость называться Махмудом, чтоб никого не волновать настоящим именем; двуличие каждого не как маска, а как ЕСТЕСТВЕННЫЙ способ существования — Кафке и не снилось. Но именно так они живут до сих пор.

Это фильм-приговор, который гениален в своей дикой абсурдности, его режиссер с тех пор спаскудился и стал частью того же гигантского сообщества конченых идиотов, но, когда снимал кино, сам еще был нормальным.

Называется этот сюрпсихошедевр «Город Зеро», и из него четко и совершенно однозначно видно как то, что это — наиболее честный и всесторонний портрет россии с натуры со всеми ее отклонениями, из которых она состоит, так и то, что будущее у этого устебища совершенно невозможно.

Шикарные артисты в бреде величия и шизофрении в масштабах огромной страны, рекомендую выютубить и посмотреть. Именно все это нам и предстоит похоронить. Так хоть гляньте, ЧТО хороним.

Александр Кирш, «Обозреватель»

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