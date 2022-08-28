Российский пропагандист чуть не стал наводчиком для ВСУ 3 28.08.2022, 8:25

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Украинские военные перехватили у него квадрокоптер MAVIC.

Российский пропагандист ВГТРК Александр Сладков снял видео, на котором Вооруженные Силы Украины перехватили у него квадрокоптер MAVIC, за чем россияне просто наблюдают и ничего с этим не могут сделать. Также своим видео он почти сдал позицию своих, как это было с базой ЧВК «Вагнер» в Попасной.

Соответствующее видео пропагандист выложил на своем Telegram-канале, передает «Апостроф».

Съемки велись, предположительно во время визита к диверсионно-штурмовой группе русских неонацистов «Русич» - на кадрах можно увидеть одного из ее членов - Алексея Мильчакова.

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