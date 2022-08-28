«Перед свиданиями искал любую подработку, чтобы добыть деньги» 1 28.08.2022, 8:32

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Белорусы рассказали, как расстались со своей «половинкой» из-за финансов.

Он настойчиво просит вернуть деньги за кофе после свидания, а она хочет, чтобы парень за все платил. Это одна из распространенных причин, почему некоторые отношения долго не выдерживают.

«Наша Ніва» записала истории белорусов, которые разошлись с любимыми из-за денежных проблем.

«Перед свиданиями, которые я тщательно оттягивал, искал любую подработку, чтобы найти деньги»

Сергею (имя изменено) 32 года. Пять лет назад он познакомился с белорусскоязычной девушкой.

В то время мужчина выживал, так как «политическому» человеку трудно найти работу.

«На первом же свидании с ней был показательный момент, но я особо не обратил внимания.

Я не имел возможности купить цветы, но моих копеек хватало на мороженое. Она сделала мне замечание сразу же, что я без цветов. Ответил, что сейчас у меня непросто с деньгами, и извинился. Она сказала, что надеется на то, что я к следующему свиданию решу вопрос с работой. Словно это можно решить мгновенно», — рассказывает он.

Мужчина тогда сразу купил мороженое.

«Чуть позже она достала яблоко, угостила меня и упрекнула, что это я должен ее угощать, — делится он. — Так я и промучился все свидание в разговорах о том, что мужик должен в любых обстоятельствах исполнять все пожелания девушки.

Не знаю даже, почему я продолжил знакомство. Может, просто девушка мне нравилась? Перед свиданиями, которые я тщательно оттягивал, искал любую подработку, чтобы найти деньги. С деньгами свидания проходили спокойно. Если приходилось встречаться, когда у меня их не было, то я об этом заранее предупреждал. Результат предсказуем: я просто перестал ей звонить».

Следующая девушка Сергея, нынешняя его жена, была не из белорусскоязычных.

«Тоже очень красивая и умная, которая не любит режим. Она на первом свидании заплатила за такси, накормила меня, оставила мне денег на дорогу, несмотря на мой протест. Я был в шоке.

У меня тогда уже были деньги, и немало. Я просто это не показывал. Она была совсем не состоятельна. Я испугался, что она из тех девушек, которые всегда сами за все платят. Думал, что попал из одной крайности в другую. Но оказалось, что я ошибся. Просто она сама так в тот момент хотела меня порадовать», — объясняет он.

В целом Сергей считает, что это нормально, когда девушка сама платит, но не в случае, когда она вообще не допускает партнера в эту сферу.

«Мужчине в таких отношениях некомфортно, и нужно обязательно соответствовать ей, иначе, как правило, никаких отношений не будет.

Все должно быть совместно, никто не должен в семье чувствовать себя иждивенцем. Только если один в декрете или с инвалидностью — это другое дело. Тогда второй обязан.

Теперь же я спокойно отдаю жене все свои деньги, мы вместе планируем бюджет. Она тоже неплохо зарабатывает, и тоже отдает свои деньги мне. Кладем их в общую копилку. У нас нет никаких проблем на этот счет. Даже если бывает трудно, просто вместе выживаем. Только я какие-то «левые» деньги могу припрятать, чтобы сделать ей подарок или сюрприз», — говорит мужчина.

«Заплатил, а потом сказал вернуть деньги»

Кристине 21 год. В прошлом году она встречалась с парнем, с которым в итоге разошлась через три месяца.

«До него у меня были длительные отношения — 3 года. В них мы платили каждый сам за себя, привыкла к этому.

Здесь человек просто настаивал, что будет оплачивать сам. Я шиковать, конечно, не начинала. Мы встречались пару месяцев, потом начались странности», — рассказывает она.

Как-то Кристину с ее парнем пригласили на свадьбу. В связи с пандемией девушка решила пойти только на роспись.

«Подарок я думала купить от себя, потому что это все же моя подруга, но он настоял, чтобы скинуться. Согласилась. Так получилось, что на момент свадьбы у меня заканчивались деньги и поступить они должны были через несколько дней после росписи. Я планировала вручить подарок позже.

Объяснила парню ситуацию, в итоге решили, что он заложит деньги, а я ему верну после», — говорит она.

Какой материальный статус был у парня, Кристина не знала. Он говорил, что работает, занимается компьютерами.

«Когда в очередной раз мы пошли с ним в кафе, он заплатил, а потом через несколько дней сказал, что я должна ему за это. Не обиделась, не огорчилась, просто было неожиданно. Почему он не сказал заплатить сразу?

Считаю, что в отношениях обо всем нужно договариваться. Например, живете вместе, один платит за квартиру, другой покупает еду. В зависимости от того, кто и сколько зарабатывает.

Я сглупила, что тогда ничего ему не ответила. Сама ситуация меня насторожила. Плюс ко всему я стала замечать, что мое мнение он пытается сломать и делать так, как он хочет.

После свадьбы он несколько дней ездил по мозгам: мол, почему мы купили подарок, а поехали только на роспись. Якобы так он потратил деньги впустую», — делится девушка.

Кристина была готова отдать парню всю сумму за подарок, только чтобы он перестал на это жаловаться.

«И вдруг выясняется, что его мать капает ему на мозги насчет трат большого количества денег, — говорит она. — Я так понимаю, он брал деньги у нее. В итоге он решил, что я воспользовалась им, чтобы купить подарок подруге, а потом расстаться.

Отдала ему деньги за подарок раньше, чем получила стипендию, одолжила у бабушки.

Он еще сказал, как ему не понравилось на свадьбе, и начал оскорблять моих друзей. Возмущался еще, что там на свадьбе все много пили, а сам в этот момент, в 11 утра, заказал себе коньяк. Сказала ему, что мы расстаемся».

Кристина считает, что если парень просит отдать деньги после свидания, это стоит сделать. Но предупредить, что в следующий раз такие вещи нужно обсудить заранее.

«Трагедию из этого делать не надо, просто оценить, устраивает тебя такой подход или нет.

Мне важно, чтобы мужчина зарабатывал, мог себя обеспечить.

Сама я на двух работах, себя обеспечиваю. И принимаю решение, например, что я хочу быть в отношениях, в которых возьму на себя определенную материальную ответственность», — подытоживает девушка.

«Она была из обеспеченной семьи»

Александру (имя изменено) 22 года. В прошлом году он расстался с девушкой, потому что понял, что не сможет ее обеспечивать на определенном уровне.

«У нее в семье был достаток намного выше среднего. При этом она никоим образом на это не обращала внимания, не было понтов. Она проводила много времени в загородных домах отдыха. Ходила в рестораны, покупала себе дорогую косметику, вещи. Я себе такого не мог позволить.

Ее обеспечивали родители, мне было некомфортно то, что я не могу себе позволить вещи, которые может позволить себе она», — рассказывает парень.

Он считает, что на первых этапах отношений платить должен тот, кто приглашает.

«Для меня было бы приятно, чтобы девушка работала. Она как минимум занята, у нее больший круг общения. Но платить так или иначе, по моему мнению, должен мужчина.

Если партнер просит вернуть деньги после свидания, советую вернуть и больше никогда с ним не встречаться. Наилучший способ дать понять человеку, что он что-то делает не так.

Для меня важно, чтобы я мог оплатить наш с девушкой совместный досуг», — говорит он.

«Из того, что он покупал, — торт и полевые цветы»

Несколько лет назад у Александры (имя изменено) был парень. Как говорит сама девушка, «повернут на деньгах».

«В отношениях мы не были. Зачем мне было в 19 что-то серьезное? Но я видела, что он их хочет.

Однажды сказал мне, что у меня больше денег, чем у него. И что теперь для него появилась мотивация что-то с этим делать, искать работу. Безусловно, мотивация хорошая, но жаль, что таким образом», — рассказывает она.

В итоге девушка прекратила с ним общение, потому что парень постаянно говорил ей о деньгах.

«Помню, как-то он спросил, какая машина у моего отца, — рассказывает она. — Я назвала марку, подумала, что он интересуется в целом машинами. А он начал меня упрекать, что авто дорогое. У меня просто вопрос: а тебе что?

Еще одна ситуация. На мне было белье брендовое. Стоило обслютно средних денег, еще и на скидке покупала в Европе. Он увидел, начал говорить, как это дорого. Тогда наша встреча быстро закончилась, потому что у меня снова в голове был вопрос: а тебе что?

Знаю, что он после нашей разлуки ушел в запой на несколько недель. Встречались мы всегда у меня или ходили куда-нибудь просто прогуляться. Помню, как-то встретились в кафе, я взяла себе вино, а он сказал: «Через год в этот же день позову тебя пить вино и заплачу за него сам». Повернут был немного на деньгах, но, наверное, на мне тоже.

Помню, он постоянно говорил: «Хорошо здесь у вас, но я поеду в свои трущобы».

Из того, что он покупал, — торт один раз и цветы какие-то полевые. Абсолютно ровно относилась к тому, что он покупает или не покупает. Не это было главное».

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