Безумный Лукашенко угрожает Польше ядерным оружием 9 28.08.2022, 8:40

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Самозванец допустил оскорбительные высказывания в адрес руководства соседней страны.

Белорусский диктатор Лукашенко угрожает применить ядерное оружие против Польши.

Самозванец также позволил себе скандальные высказывания относительно польского лидера Анджея Дуды, сообщает ТСН.

«Если у Дуды нет мозгов, то у польских военных есть, и они знают, что возиться с Беларусью означает немедленно получить ядерную бомбу», — заявил Лукашенко.

Напомним, что Украина, Беларусь и Казахстан, на территории которых находилась часть ядерного вооружения СССР, согласно подписанному Лиссабонскому протоколу, в 1992 году объявили странами, не имеющими ядерного оружия, и в 1994-1996 годах передали все ядерные боеприпасы Российской Федерации.

На днях Лукашенко также заявил, что белорусские самолеты уже готовы нести ядерные заряды. Кроме того, диктатор пригрозил ударить ядерным оружием по центрам принятия решений на Западе.

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