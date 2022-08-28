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В Японии курьер доставил пиццу клиенту на вершину горы Фудзияма

  • 28.08.2022, 8:46
В Японии курьер доставил пиццу клиенту на вершину горы Фудзияма

Стоимость заказа с учетом подъема составила около 290 долларов.

В Японии курьер выполнил крайне необычный заказ: он доставил пиццу на вершину горы Фудзияма. Чтобы справиться с заданием, он поднялся на высоту 3776 метров, рассказал один из пользователей Twitter.

Он опубликовал на своей странице фотографию курьера и написал, что поднялся на гору Фудзи и обнаружил там людей, заказавших пиццу. Судя по треку доставки еды, ошибка исключена — курьер действительно поднялся почти на четыре километра, чтобы принести клиенту пиццу.

На фото курьер одет не по-летнему — очевидно, он был в курсе того, куда предстоит доставлять заказ, и подготовился. Передав еду в руки клиенту, он сделал с ним памятное фото, после чего начал спуск с горы.

Известно, что подъем с пиццей на вершину занял пять часов, стоимость заказа составила около 40 000 иен (290 долларов), при том, что сама пицца стоит более чем вдесятеро дешевле — 3776 иен (27 долларов), дополняет историю World of Buzz.

В каком состоянии и какой температуры была доставленная клиенту пицца, не сообщается.

В комментариях рассказали, что это не первый случай, когда японские курьеры доставляют заказ на вершину горы. Пользователи опубликовали фото сотрудников других служб доставки, которые также поднимаются на Фудзияму.

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