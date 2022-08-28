В Гродно пенсионерка отдала телефонным мошенникам полмиллиона рублей

В Гродно пенсионерка отдала телефонным мошенникам полмиллиона рублей6
- 28.08.2022, 8:52
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«Обработка» женщины продолжалась четыре часа.
В Гродно телефонные мошенники после 4-часовой «обработки» выманили у пенсионерки более 534 тысяч рублей (свыше 200 тысяч долларов). Как оказалось, это были сбережения всей ее семьи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.
84-летняя жительница Гродно вечером 26 августа передала курьеру телефонных мошенников более 534 тысяч рублей — свыше 200 тысяч долларов.
— Этому предшествовал телефонный разговор с псевдоследователем, который обещал помощь ее внучке, якобы ставшей виновницей страшного ДТП, — рассказали в СК.
Лжеследователь более 4 часов непрерывно находился на связи с женщиной. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в милицию.
Выяснилось, что, деньги, которые пенсионерка передала злоумышленникам, являлись сбережениями всей семьи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).