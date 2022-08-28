Пионтковский: Дугин лично участвовал в убийстве дочери 28.08.2022, 8:56

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«Cакральная жертва» должна была повлиять на колеблющегося Путина.

Фанатик-фашист Дугин лично участвовал в убийстве собственной дочери. Посмотрите на ее похороны: они там с женой с совершенно счастливыми лицами. Александр Дугин практически сказал: «Мы положили ее на алтарь нашей победы». Они были убеждены, что этой сакральной жертвой они повлияют на колеблющегося Путина.

Такое мнение российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью ТСН.

«Не случайно это убийство было организовано в канун Дня Независимости. Симоньян же отреагировала: "Огонь по центрам принятия решений!!!». Требовали ковровых бомбардировок Киева и других городов и физической ликвидации военно-политического руководства страны. Этого требовала партия безумных фашистов»,- рассказал оппозиционер.

Пионтковский объяснил, почему Путин не послушал эту «партию».

«Путин не послушал их, не потому, что он хороший, он преступник не меньше, чем они: 25 человек мирных жителей он убил в День Независимости, но они требовали от него не 25 человек, а 25 тысяч. Почему Путин не пошел на это? Потому что, как демонстрирует его поведение последних дней, он хочет жить. Вся его дипломатическая работа направлена на то, чтобы подписать договор о прекращении огня», — подчеркнул он.

Напомним, автомобиль дочери российского «философа» Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира» и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.

По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства якобы выехала в Эстонию.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. «Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, как Российская Федерация, и тем более не террористическое государство», — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.

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