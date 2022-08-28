«Просили у пограничников пропустить с малышом — отправили в общую очередь» 2 28.08.2022, 9:09

1,680

Белорусы рассказали, как стоят в огромных очередях на границе с Польшей.

На белорусско-польской границе — транспортный коллапс. Чтобы выехать из Беларуси в Польшу на легковом автомобиле, в очереди приходится стоять сутками. На жаре, без туалета, возможности нормально поесть или помыться, сообщает «Еврорадио».

«До сих пор стоят на нейтралке те, кто выехал из зоны ожидания в 7:00. Сейчас уже 16:20. Поляки никого не пропускают», — рассказывает стоящий в очереди с семьёй мужчина.

На пропускном пункте «Берестовица», где работает живая электронная очередь, время ожидания — до 60 часов. Очередь двигалась бы быстрее, если бы не платная бронь, которая даёт приоритетный проезд. С платной бронью приезжает по 8-10 машин в час. И только после них пропускают остальных.

Но даже платная бронь не спасает от длительного ожидания.

«У меня бронь была на 23:00. К нашим заехал в 23:20. И ещё не выехал, — говорит другой в 11:14. — Вся нейтралка битком».

Подобных сообщений очень много в чатах, где обсуждают движение очереди.

«Бронь на Берестовице опаздывает на 3 часа. У нас была на 5-6 утра. Приехали в 4:40. К белорусам заехали только в 9:00», — делится опытом счастливчик, который недавно прошёл границу.

«Очередь на 8:00 — 9:00, — рассказывает другой. — Были 24-е, когда приехали. Из зоны ожидания до сих пор не выехали», — написано в сообщении в 12:23.

Такая ситуация наблюдается здесь уже несколько дней. Как отмечают стоящие в очереди, она то движется чуть быстрее, то останавливается вовсе.

«Сегодня, на минуточку, +30. У меня маленький ребенок на руках. Ни воды, ни туалета нормального, ни магазинов. Ничего. Просили у пограничников как-то ускориться или пропустить с малышом — отправили в общую очередь. Обидно, что из-за политики страдают обычные люди!» — рассказывает девушка с ником Nata.

На 14:00 26 августа в очереди на выезд из Беларуси на «Берестовице», по данным ГПК, было 370 машин. Однако в электронной очереди зарегистрировано на это время больше 900 машин. Первый, кто стоял в ней на то время, приехал на границу 23 августа около 14:00.

Стоят в очередях на границе не только белорусы, но и граждане стран Евросоюза, которые приезжали в Беларусь по безвизу. «Сегодня, мониторя свою очередь, глянули на номера машин, которые стоят вместе с нами. Из 40 авто 10 машин зарегистрированы в ЕС. 5 авто — первый регион, 3 машины — седьмой регион, 1 машина — третий регион, остальные — четвёртый. То есть 25% — это номера ЕС. Не так уж мало», — рассказывает один из стоящих в очереди.

«Мы тоже заметили в очереди машины с иностранными номерами. Стоят как все, никто им никаких поблажек не делает, — рассказал «Еврорадио» минчанин, застрявший в очереди со своей подругой. — Мы едем в Польшу, чтобы побыть там пару дней у родственников, а потом полететь в Испанию. Но, кажется, планы придётся немного скорректировать. Просто можем добраться до Варшавы аккурат к самолету. Мы в очереди со вчерашнего дня.

Очень тяжело. Жарко, душно. Нет возможности помыться. Сидим липкие. Из еды только то, что взяли из дома. И хорошо, что взяли. Спасает планшет, хоть фильм можно какой посмотреть, не так скучно».

По словам парня, очередь двигается очень медленно.

«Лоханулся, не подумал, что можно заплатить и проехать быстрее. Но бронь нужно было покупать за несколько дней. Если честно, не думал, что тут такой ужас будет», — рассказал минчанин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».