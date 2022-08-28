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CNN: Украина применила американскую концепцию сопротивления для взрывов в Крыму

  • 28.08.2022, 9:16
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CNN: Украина применила американскую концепцию сопротивления для взрывов в Крыму

Она была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками после войны РФ с Грузией.

Вооруженные силы Украины успешно применяет концепцию сопротивления ROC, в частности, признаки ее использования видны в серии взрывов в Крыму.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет об «Оперативной концепции сопротивления» (Resistance Operating Concept/ROC).

Она была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году, после войны России с Грузией в 2008 году.

CNN отмечает, что сначала только Эстония, Литва и Польша выразили энтузиазм относительно доктрины, но после оккупации Крыма Россией в 2014 году интерес к методу сопротивления быстро возрос.

Доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения, ее цель - создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета.

CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии.

Доктрина сопротивления предусматривает использование коктейлей Молотова, умышленные поджоги и добавление химикатов к бензобакам для диверсии вражеских транспортных средств, и призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы предотвращать распространение вражеских сообщений и поддерживать единство населения.

Видео украинских ударов по российским танкам, часто под саундтрек из поп-музыки или хэви-металла, стали вирусными, как и кадры, на которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Отмечается, что «намеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивая украинских военнослужащих так, как это позорно не удалось российским военным».

CNN также пишет, что в авангарде сопротивления находится президент Владимир Зеленский, который «своими ночными речами и частыми международными выступлениями не дает конфликту исчезнуть из виду. Его визиты на передовую освещают мировые новости, а президента России Владимира Путина редко можно увидеть вне Кремля или Сочи». Шквал сообщений, в свою очередь, спровоцировал волну поддержки из-за границы и увеличил поставки большего количества оружия и боеприпасов.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, командующий Командованием специальных операций в Европе при разработке доктрины, сказал CNN, что «украинцы используют все ресурсы, а также некоторые достаточно нетрадиционные средства, чтобы подорвать вооруженные силы Российской Федерации».

Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков Оперативной концепции сопротивления, видит признаки ее использования в серии недавних взрывов в Крыму.

«Поскольку вы не можете добиться результата обычным способом, вы будете использовать спецназначение, которое потребует поддержки сопротивления, разведка, ресурсы, логистика, чтобы получить доступ к этим регионам… С большой вероятностью можно говорить о том, что принципы ROC применяются в реальных боевых действиях прямо сейчас», - заявил он.

Деоккупация Крыма

Напомним, ранее в Минобороны заверили, что задача Украины - это выход на пределы государства 1991 года, поэтому наши бойцы постепенно будут освобождать все свои территории, включая Крым.

Добавим, в Соединенных Штатах Америки заявили, что они одобряют применение Украиной их оружия в Крыму.

Тем временем в Офисе президента Владимира Зеленского обещают оккупантам в Крыму «очень яркий» бархатный сезон, отмечая, что ВСУ сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов на полуострове.

Примечательным является то, что в последнее время в оккупированном Крыму участились взрывы. Чего стоит инцидент на авиабазе в Саках, где россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов, а еще взрывы под Джанкоем, в Керчи и возле Севастополя.

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