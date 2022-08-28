Названы продукты, которые надо есть утром для ускорения обмена веществ 28.08.2022, 9:19

Завтракать нужно не позднее первого часа после пробуждения.

Главный совет, который дают все специалисты по питанию тем, кто хочет ускорить свой обмен веществ — ни в коем случае не пропускать завтрак.

Чтобы метаболизм работал, как часы, чтобы все полученные калории перерабатывались в энергию, а уже накопленный жир потихоньку «таял», первая трапеза дня должны быть сытной, а съесть ее важно не позднее первого часа после пробуждения.

Но если вы хотите добиться еще более впечатляющих результатов, стоит завтракать определенными блюдами, пишет cursorinfo.co.il.

Овсянка с ягодами и орехами. В этом завтраке есть все необходимые питательные вещества, а еще он очень сытный. Овсянка (только не быстрого приготовления) – это медленные углеводы, которые надолго сохраняют чувство сытости, а в орехах много белка, на переработку которого организму приходится тратить больше энергии – и, следовательно, сжигать больше калорий. Англичане знали, что делали, когда придумывали свой завтрак!

Яичница с помидорами и луком. Яйца — еще один продукт, будто бы созданный для завтрака. Высокое содержание белка помогает хорошо и надолго насытить организм и подстегнуть метаболизм, а низкая калорийность — поддержать фигуру. Результаты недавнего метаисследования подтвердили безопасность употребления яиц для сердца и сосудов, а завтрак, сочетающий в себе яйца, свежие помидоры и лук, врачи назвали самым полезным для сердечно-сосудистой системы.

Греческий йогурт с фруктами. Если вы всерьез следите за своей фигурой, вам не обойтись без молочных продуктов высокой жирности. Организму для нормального функционирования необходимы мононенасыщенные жиры и молочный жир – это один из оптимальных вариантов. В греческом йогурте много полезных жиров, а еще – много белка, который необходим для ускорения метаболизма. А красные и черные ягоды, даже замороженные, сохраняют много особых антиоксидантов, которые ускоряют процесс сжигания жира.

Авокадо. Этот завтрак подойдет тем, кому с утра нужно срочно уходить из дома и нет времени на приготовление полноценной трапезы. Авокадо можно взять с собой и съесть в любую свободную минуту. Кстати, особенно хорош этот вариант для зимы: жиры омега-3, которыми богат этот овощ, помогут нашей коже справиться с зимней сухостью и морозом.

Зеленый чай и вода с лимоном. Строго говоря, это не завтрак – но эти напитки стоит пить каждое утро. Стакан воды с ломтиком лимона или лимонным соком стоит выпить немедленно после пробуждения – так вы восстановите влагу, которую тело потеряло за ночь, а также «разбудите» обмен веществ. Зеленый чай лучше выпить в конце трапезы – содержащиеся в нем антиоксиданты ускорят метаболизм и помогут организму быстрее сжигать жир.

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