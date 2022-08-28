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Названы продукты, которые надо есть утром для ускорения обмена веществ

  • 28.08.2022, 9:19
Названы продукты, которые надо есть утром для ускорения обмена веществ

Завтракать нужно не позднее первого часа после пробуждения.

Главный совет, который дают все специалисты по питанию тем, кто хочет ускорить свой обмен веществ — ни в коем случае не пропускать завтрак.

Чтобы метаболизм работал, как часы, чтобы все полученные калории перерабатывались в энергию, а уже накопленный жир потихоньку «таял», первая трапеза дня должны быть сытной, а съесть ее важно не позднее первого часа после пробуждения.

Но если вы хотите добиться еще более впечатляющих результатов, стоит завтракать определенными блюдами, пишет cursorinfo.co.il.

Овсянка с ягодами и орехами. В этом завтраке есть все необходимые питательные вещества, а еще он очень сытный. Овсянка (только не быстрого приготовления) – это медленные углеводы, которые надолго сохраняют чувство сытости, а в орехах много белка, на переработку которого организму приходится тратить больше энергии – и, следовательно, сжигать больше калорий. Англичане знали, что делали, когда придумывали свой завтрак!

Яичница с помидорами и луком. Яйца — еще один продукт, будто бы созданный для завтрака. Высокое содержание белка помогает хорошо и надолго насытить организм и подстегнуть метаболизм, а низкая калорийность — поддержать фигуру. Результаты недавнего метаисследования подтвердили безопасность употребления яиц для сердца и сосудов, а завтрак, сочетающий в себе яйца, свежие помидоры и лук, врачи назвали самым полезным для сердечно-сосудистой системы.

Греческий йогурт с фруктами. Если вы всерьез следите за своей фигурой, вам не обойтись без молочных продуктов высокой жирности. Организму для нормального функционирования необходимы мононенасыщенные жиры и молочный жир – это один из оптимальных вариантов. В греческом йогурте много полезных жиров, а еще – много белка, который необходим для ускорения метаболизма. А красные и черные ягоды, даже замороженные, сохраняют много особых антиоксидантов, которые ускоряют процесс сжигания жира.

Авокадо. Этот завтрак подойдет тем, кому с утра нужно срочно уходить из дома и нет времени на приготовление полноценной трапезы. Авокадо можно взять с собой и съесть в любую свободную минуту. Кстати, особенно хорош этот вариант для зимы: жиры омега-3, которыми богат этот овощ, помогут нашей коже справиться с зимней сухостью и морозом.

Зеленый чай и вода с лимоном. Строго говоря, это не завтрак – но эти напитки стоит пить каждое утро. Стакан воды с ломтиком лимона или лимонным соком стоит выпить немедленно после пробуждения – так вы восстановите влагу, которую тело потеряло за ночь, а также «разбудите» обмен веществ. Зеленый чай лучше выпить в конце трапезы – содержащиеся в нем антиоксиданты ускорят метаболизм и помогут организму быстрее сжигать жир.

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