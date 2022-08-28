Украинская авиация уничтожила редкую технику оккупантов на юге 28.08.2022, 9:24

Нанесены удары по опорным пунктам армии РФ.

Авиация ВСУ нанесла три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке.

Как сообщили в оперативном командовании «Юг», также был нанесен удар по району сосредоточение живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

«Ракето-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 россиян. Также уничтожена гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская пушка «Нона», девять единиц бронированной и автомобильной техники», - говорится в сообщении.

Россияне за прошедшие сутки также не досчитались двух складов боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде и одного полевого пункта боеснабжения в Воскресенском.

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