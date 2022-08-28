закрыть
28 августа 2022, воскресенье, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из центра белорусского города убрали памятник Ленину

  • 28.08.2022, 9:31
Из центра белорусского города убрали памятник Ленину

Кто появился вместо него?

В центре Добруша Гомельской области установили памятник писателю Ивану Шамякину. Полностью убирать памятник Ленину из города при этом не стали, сообщает zerkalo.io.

Авторы памятника — скульпторы Константин Костюченко и Владимир Пипин.

Его торжественное открытие нового состоится 3 сентября. В Добруше пройдет День белорусской письменности. К этому событию и приурочена установка памятника писателю Шамякину, родившемуся в деревне Корма Добрушского района 30 января 1921 года. После окончания школы, будучи студентом Гомельского техникума стройматериалов, уже писал стихи и тесно дружил с местными поэтами, входил в литобъединение при газете «Гомельская правда».

В годы войны он служил в Мурманске, участвовал в боях в Польше, на Одере, в Берлинской наступательной операции. Первый роман Шамякина о белорусских партизанах «Глубокое течение» был опубликован в 1949 году — за него автор был удостоен Сталинской премии.

Умер писатель 14 октября 2004 года, похоронен в Минске, где прожил вторую половину жизни. В его творческом багаже около 130 книг, многие из которых стали классикой и легли в основу сценариев для кино и театральных постановок, а их общий тираж превысил 25 млн экземпляров.

Ранее на центральной площади находился памятник Владимиру Ленину, но убирать его не стали. Просто передвинули на другое место в центре города.

Никакой художественной ценности памятник не имеет: он даже не включен в список историко-культурных ценностей, охраняемых государством.

Аналогичные решения принимались в Белыничах и Копыле, где, соответственно, в 2020-м и 2021-м годах проходили Дни белорусской письменности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный