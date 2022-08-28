Из центра белорусского города убрали памятник Ленину 28.08.2022, 9:31

Кто появился вместо него?

В центре Добруша Гомельской области установили памятник писателю Ивану Шамякину. Полностью убирать памятник Ленину из города при этом не стали, сообщает zerkalo.io.

Авторы памятника — скульпторы Константин Костюченко и Владимир Пипин.

Его торжественное открытие нового состоится 3 сентября. В Добруше пройдет День белорусской письменности. К этому событию и приурочена установка памятника писателю Шамякину, родившемуся в деревне Корма Добрушского района 30 января 1921 года. После окончания школы, будучи студентом Гомельского техникума стройматериалов, уже писал стихи и тесно дружил с местными поэтами, входил в литобъединение при газете «Гомельская правда».

В годы войны он служил в Мурманске, участвовал в боях в Польше, на Одере, в Берлинской наступательной операции. Первый роман Шамякина о белорусских партизанах «Глубокое течение» был опубликован в 1949 году — за него автор был удостоен Сталинской премии.

Умер писатель 14 октября 2004 года, похоронен в Минске, где прожил вторую половину жизни. В его творческом багаже около 130 книг, многие из которых стали классикой и легли в основу сценариев для кино и театральных постановок, а их общий тираж превысил 25 млн экземпляров.

Ранее на центральной площади находился памятник Владимиру Ленину, но убирать его не стали. Просто передвинули на другое место в центре города.

Никакой художественной ценности памятник не имеет: он даже не включен в список историко-культурных ценностей, охраняемых государством.

Аналогичные решения принимались в Белыничах и Копыле, где, соответственно, в 2020-м и 2021-м годах проходили Дни белорусской письменности.

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