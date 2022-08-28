Forbes: Путин потерпел абсолютный провал 11 28.08.2022, 9:36

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Против него выступили даже страны, зависимые от российских энергоносителей.

Захватническая война, развязанная Владимиром Путиным в Украине, может обойтись ему слишком дорого. Так называемая спецоперация стала абсолютным стратегическим провалом и лишила Кремль «мягкой силы», с помощью которой он мог влиять на ЕС и НАТО. Просчеты руководства РФ настроили против агрессора даже страны, зависимые от российских энергоносителей. Такое мнение высказал эксперт обороны переднего края Центра Скоукрофта Арун Айер в беседе с журналистами Forbes.

По его мнению, Путин не рассчитывал на то единство Запада, которое мы видим сейчас. Он допустил фундаментальные ошибки, не учитывая уроки недавних конфликтов США в Афганистане, Ираке и других странах. Прежде всего, речь идет о плохом анализе разведданных, ставке на грубую силу, недооценке решительности и способности соперника к сопротивлению.

«Гибридная война – не нож, а скальпель. Ее нужно вести с хирургической точностью, а это требует доверия к разведданным, даже если разведка сообщает плохие новости. Российская авторитарная модель управления к этому плохо адаптирована. Это же привело к потере контроля над информационным фронтом: Украина легко парирует российские «Z-кампании» и «антинацистский» нарратив на международной арене», — сказал Айер.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты и их союзники должны внимательно изучить все ошибки России и использовать их в противостоянии гибридным войнам в будущем.

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