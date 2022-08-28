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Российский оккупант «подбил» реактивной струей из РПГ своего товарища

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  • 28.08.2022, 9:40
  • 7,024
Российский оккупант «подбил» реактивной струей из РПГ своего товарища

Военные РФ не владеют базовыми навыками ведения боя.

В сеть попали кадры, как российский оккупант после выстрела из РПГ наносит ранение струей из РПГ другому оккупанту.

Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

«Предлагаю посмотреть на то, как бравый российский орк делится реактивной струей из РПГ со своим товарищем», - подчеркнул он.

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