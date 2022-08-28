Российский оккупант «подбил» реактивной струей из РПГ своего товарища

Российский оккупант «подбил» реактивной струей из РПГ своего товарища6
- 28.08.2022, 9:40
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Военные РФ не владеют базовыми навыками ведения боя.
В сеть попали кадры, как российский оккупант после выстрела из РПГ наносит ранение струей из РПГ другому оккупанту.
Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
«Предлагаю посмотреть на то, как бравый российский орк делится реактивной струей из РПГ со своим товарищем», - подчеркнул он.
Пропоную подивитися на те, як бравий російський орк ділиться реактивним струменем із РПГ зі своїм товаришем.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 27, 2022
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