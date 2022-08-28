«Мишки Haribo — всё»: чем в Беларуси заменили «недружественные» сладости 2 28.08.2022, 9:47

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Журналисты купили последнюю пачку и рассказали об аналогах.

Запасы «недружественных» мармеладок понемногу истощались с 1 января, и теперь пора признать: похоже, для этого теста была куплена последняя пачка мишек Haribo (если найдете еще, вы знаете, что делать). На освободившуюся полку шагнули аналоги — те, кто всегда был в тени легендарных «золотых мишек», абсолютно новые для нашего рынка и внезапно белорусские. Пробуем все желатинки, которые должны компенсировать уход Haribo, пишет onliner.by.

Сколько бы сахарных монстров ни сделала пищевая промышленность, у жевательных мишек все хорошо. Это маленькое удовольствие штампуют тоннами, чтобы мы получали быстрый дофамин и возвращались за новыми дозами (дома вы такое не сделаете, факт). Те, кто обычно приходил за Haribo, могут загрустить: новых поставок «золотых мишек» нет с 1 января, когда мы проснулись с контрсанкциями.

А что есть? Мы нашли в магазинах мармеладные аналоги — белорусский и не не только. Показываем.

Haribo (Венгрия), 2,99 рубля за 80 грамм

Безудержная оптимизация добралась и до желатинок. Когда точно это случилось, никто не знает, но интернет хранит свидетельства существования 100-граммовых пачек. Теперь никаких таких упаковок в мире мармеладных медведей не существует. По крайней мере, у нас сейчас не встречается. В стандартную упаковку отсыпают 75—80 грамм, в большую — 150.

На упаковке Haribo сообщается, что там на 15% больше медведиков, но это скорее напоминает маркетинговый ход — на обратной стороне уточняется, что сравнивали с 70-граммовой пачкой. По сути, какую-то разницу между этими упаковками сложно заметить, открытая пачка в любом случае не живет больше 15 минут.

Внутри у Haribo самые богатые по цветам и вкусам желатинки. 6 видов в то время, как у других производителей по 4—5 разных медведиков.

Нашу пачку сделали на заводе немецкого гиганта в Венгрии. У мармеладок умеренный фруктовый запах, они не прилипают к рукам и не текут. На вкус стандартная сладость с небольшой кислинкой, вкусы фруктов и ягод угадываются, что еще надо?

Тут однозначно самая плотная консистенция среди всех мармеладок, в отличие от других их не так просто растянуть или раскусить. На примере Haribo можно объяснять, что такое именно жевательный мармелад. Вообще, есть мнение, что с помощью этих мишек даже можно нажевать себе скулы. Но если боитесь потерять пломбу или лень прилагать дополнительные усилия, такая плотность может быть минусом.

Состав: сироп глюкозный, сахар-песок, агент желирующий: желатин, декстроза, соки фруктовые концентрированные: яблочный, малиновый, клубничный, апельсиновый, лимонный, ананасовый; регулятор кислотности: лимонная кислота, концентраты фруктовые и растительные: сафлор, спирулина, яблоко, ягоды бузины черной, апельсин, черная смородина, киви, лимон, арония, манго, маракуйя, виноград, ароматизаторы, экстракт ягод бузины черной, глазирователи, воск пчелиный белый и желтый, воск карнаубский.

Sweeto bears (Турция), 3,99 рубля за 80 грамм

Sweeto дружественно приехали на замену Haribo из Турции. Получилось роскошно: Sweeto — самые дорогие медведики из нашего теста, килограмм стоит почти 50 рублей. Просто зафиксируем для осознания масштабов: за эти деньги можно купить килограмм стейков из красной рыбы.

Кстати, в Турции есть фабрика Haribo. Хорошая новость в том, что нам оттуда тоже привозили шуршащие упаковки. Плохая для любителей мишек в том, что это были наборы Starmix, Happy Cola, Berries. На фабрике в Турции производят халяльных мишек из говяжьего желатина для исламского мира, поэтому можно предположить, что у них не так много шансов приехать в Беларусь. Кстати, Sweeto единственные из подборки тоже на говяжьем желатине, а не свином, но на вкусе это никак не отражается — желатин и желатин.

Турецкий производитель никого не стесняется и косплеит упаковку Haribo. Желтые и красные акценты, мишка в той же позе, прозрачная пленка в центре. Так можно было?

Но сами медведики примерно в полтора раза больше «харибовских». Берем в руки, и выясняется, что зря — даже если они хранились в прохладе, все равно будут липковатыми, краситель мигрирует на разные желатинки.

Здесь бескомпромиссная сладость во всем: и в запахе, и во вкусе. Только на трех их пяти наших пачек указано содержание сахара в 100 граммах продукта, и у турецких мишек показатель самый высокий — 55 грамм.

Мишки более податливые и уже не такие твердые, как Haribo. В составе 1,6% концентрированного яблочного сока, но это не спасает: желатинкам не хватает фруктовости во вкусе. Вместо этого они напоминают микс из самых популярных красителей и ароматизаторов, которые вы уже пробовали в чем-то другом.

Резюмируем: просто мягкий и очень сладкий мармелад, ничего сверхъестественного.

Состав: сироп глюкозы, сахар, вода, желирующий агент: говяжий желатин, концентрированный яблочный сок 1,6%, регулятор кислотности: лимонная кислота, глазирователи: растительное масло пальмового семени, воск карнаубский, пчелиный воск, ароматизаторы: клубника, лимон, яблоко, апельсин, ананас, натуральные красители: Е100, Е141, Е160А, Е163.

«Бон пари» (Россия), 2,69 рубля за 75 грамм

Этот мармелад делают на производстве Nestle в России, и он давно лежат на наших полках. Швейцарская компания в марте заявляла, что останавливает развитие в РФ, но пока нет ощутимых изменений в нашем импорте продуктов Nestle из этой страны.

Это не медвежата, а прямо медведи, но вы это поймете, только открыв пачку, никаких прозрачных вставок на упаковке нет. Их отливали в разные формочки, поэтому единого стандарта внутри пачки нет, голова больше туловища — ну и ладно.

Никакого приоритета у оранжевых и желтых желатинок нет, но у пачки лимонно-апельсиновый запах. Сами мишки немного липковатые и с менее выраженным жевательным эффектом.

Дегустаторы постоянно их путали с турецкими с той разницей, что у «Бон пари» есть почти незаметная кислинка.

Состав: патока, сахар, желатин, вода, регулятор кислотности (лимонная кислота), концентрированный яблочный сок, ароматизаторы натуральные, масло пальмовое, красители (антоцианы (получен из моркови), экстракт паприки, куркумин, медные комплексы хлорофиллинов (получен с использованием растительного сырья)), глазирователь (воск карнаубский).

Tinki (Беларусь), 2,10 рубля за 75 грамм

Пока некоторые белорусские производители вербально готовились импортозамещать все подряд, «Красный пищевик» уже сделал. Хотел еще в 2020 году, но в итоге «Медзведзяняты» в Славгороде как раз получились к старту контрсанкций. В крупных сетях мы их не увидели, только в фирменных магазинах (там же есть и развесной жевательный мармелад) и минском ЦУМе.

Почему Tinki? Производитель мало рассказывает о новых мармеладных достижениях. Будем ориентироваться на собственную дегустацию.

Дизайн пачки очень выделяется на фоне всех остальных желатинок. Выглядит так, как будто медведь на велосипеде с желудями (или нет) едет выигрывать соревнования по мимимишности.

Содержимое плохо просматривается через матовую поверхность, поэтому не сразу понятно, как оно выглядят.

«Упаковка богатая. Если бы не было видно производителя и мне сказали, что он стоит 15 рублей, я бы согласилась», — размышляют на офисной кухне эксперты по мармеладу. Но на самом деле это самый бюджетный вариант, почти в два раза дешевле турецкого.

В пачке 35 медведиков, ровно как у Haribo. По виду белорусские желатинки максимально напоминают теперь уже санкционку. Сравнивайте сами: во втором ряду Tinki, в пятом Haribo.

Но если присмотреться, они совсем разные. Слева Haribo с инопланетной головой, справа белорусский, с вниманием к деталям.

Какого-то особого фруктового или ягодного запаха нет, скорее пахнет, как сладкий крем для тела или карамельки. По жевательности эти мишки как что-то среднее между Haribo и турецкими / российскими аналогами — не очень плотные, скорее мягкие, тут пломбы не растеряете.

На упаковке нет намека на фрукты, в составе о них тоже ничего не пишут. Главная нота любого мишки — тягучая сладость. Сложно угадать какой-то определенный вкус, похоже на набор всего, что делает «Красный пищевик». С Haribo точно не перепутаете.

Состав: сахар, патока, желатин (желатин, консервант Е223), регулятор кислотности — лимонная кислота, ароматизаторы, комплексная пищевая добавка, глазирователь (масло растительное, глазирователь — карнаубский воск), красители: лютеин, Е141, кармины.

Fruittella (Россия), 4,57 рубля за 150 грамм

Этот мармелад делали в России, но под брендом итальянско-нидерландской компании Perfetti Van Melle. На пачке ошарашенный медведь, которого придавило лимоном. Такой продукт на наших полках давно, просто вы могли не обращать на него внимание.

Нашлась только большая пачка, берем из нее половину, чтобы сравнить с представителями из других пачек. Где-то есть упаковки и по 70 граммов, должны стоить до 3 рублей.

Эти медведи сдержанные — еле пахнут, во вкусе никакой ядреной сладости, по шкале жевательности где-то посередине. Похоже на мармелад для тех, кто не определился, чего точно хочет от вкуса и текстуры.

Из-за сдержанных цветов эти мармеладки неожиданно получают комплимент «такое можно покупать своему ребенку».

Состав: глюкозный cироп, сахар, желатин, регулятор кислотности (лимонная кислота), соки из фруктов и ягод: клубничный, лимонный, апельсиновый, яблочный, натуральные ароматизаторы, концентраты (сафлор, спирулина), растительные масла, концентрированный сок черной моркови, экстракт редиса, глазирователи (карнаубский воск, пчелиный воск белый).

С уходом Haribo мармеладные медвежата как вид не исчезнут, замена подъехала. Абсолютно такого же «харибовского» вкуса нет, вместо этого у покупателя есть возможность поиграться с ценой и разными текстурами.

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