Террорист Гиркин: Новые «именные» батальоны РФ будут разбиты, а Шойгу отправят в отставку 11 28.08.2022, 9:55

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Экс-главрь боевиков «ДНР» рассказал, чем обернется решение отправить «добровольцев» из российских регионов в Украину.

Российский террорист, поддерживающий агрессию против Украины, Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал решение руководства РФ сформировать и направить на войну «добровольцев» из регионов.

Об этом он написал в своем Telegram, передает УНИАН.

По его словам, новые «именные» батальоны, которые сейчас формируются в регионах РФ, будут разбиты в первых же боях или понесут огромные потери из-за «сырости» и неопытности личного состава.

«И не факт, что после этих «жестоких уроков» и огромных потерь - «именные добровольцы» не начнут разбегаться (становиться «пятисотыми») гораздо быстрее, чем это сейчас делают бойцы ЧВК и линейных контрактных частей», - считает террорист.

При этом он усомнился, что в РФ будет объявлена мобилизация, поскольку это нелогично ввиду постоянных заявлений пропагандистов и Минобороны России о «победах» в Украине.

В связи с неудачами на фронте, прогнозирует Гиркин, первым и главным кандидатом на «вылет» является министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ему припомнится все - и «2000 беспилотников», и «не имеющие аналогов» танки/самолеты/ракеты (в количествах штук, считаемых по пальцам), и изумительный подбор руководящих военных кадров, и общее снабжение войск и т.д., и т.п.", - пишет Стрелков.

По его прогнозу, Шойгу будет до последнего скрывать от Путина реальную картину войны и «тянуть кота за хвост».

«А вот уже сразу после отставки - Сергей Кужугетович, как прожженный опытный политик (ну не военный-же он, в самом деле?) - мог бы («весь в белом») выйти на площадку СМИ и скорбно заявить: «Я сделал все, что мог, но - поскольку убедить Владимира Владимировича провести мобилизацию и ввести военное положение не удалось - то я умываю руки!». Но Сергей Кужугетович не сделает этого никогда. Поскольку слово «Честь" для него - не более чем абстрактное понятие, а вот «Власть» - штука понятная донельзя и вполне осязаемая. И властью ради какой-то «чести» ему пожертвовать даже в голову не придет, А «сыграть в честного» сколько-нибудь убедительно - не хватит мозгов», - пишет террорист.

Ранее американские аналитики подтвердили, что в РФ продолжают формировать новые добровольческие отряды для войны против Украины. Вместе с тем вербовку в Москве после огласки СМИ прикрыли.

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