«Строятся новые дома, но нет многих объектов инфраструктуры» 28.08.2022, 10:03

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Что происходит в минском микрорайоне «Сокол».

В минском микрорайоне «Сокол», расположенном в 20 км от Минска, продолжается строительство жилья. Число жителей микрорайона увеличится на 2 тысячи человек, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказала начальник отдела долевого строительства УКС «Запад» Анастасия Клюй, в микрорайоне будут возведены 9 многоэтажных домов c 853 квартирами. Здесь смогут проживать примерно 2300 человек. Стройка в самом разгаре. В четвертом квартале 2022 года планируют сдать два дома.

В мае этого года в Соколе начали возводить детский сад с бассейном на 230 мест, в планах построить и школу с бассейном для 792 учеников. О сроках сдачи объектов пока не сообщается.

Также в Соколе возведут 82 блокированных жилых дома на 1−2 квартиры для людей, находящихся в очереди на жилье (блокированное жилье — тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами. — Прим. ред.).

По словам заместителя главы администрации Октябрьского района Дениса Вихренко, прорабатывается вопрос о том, чтобы построить жилье в Соколе для сотрудников столичных предприятий, которые состоят на учете нуждающихся. Что касается инфраструктуры, то, по словам чиновника, в будущем в Соколе появится и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также рассматривается вопрос и доступности транспортного сообщения с Минском. На первом этаже одного из строящихся жилых домов расположится амбулатория. О сроках сдачи также не уточняется.

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