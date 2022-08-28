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В Крыму забронировали отель для Залужного: реакция персонала ошеломила

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  • 28.08.2022, 10:12
  • 11,690
В Крыму забронировали отель для Залужного: реакция персонала ошеломила

Главнокомандующего ВСУ ждут в гости 14 октября.

На фоне взрывов во временно оккупированном Крыму украинцы начали еще сильнее ждать освобождения полуострова от российских захватчиков. В сети начался веселый флешмоб, который уже вышел на новый уровень троллинга. Украинцы бронируют себе отели и рестораны для празднования победы в Крыму. Сейчас же апартаменты забронировали в гостинице «Мрия», на имя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Журналистка Ярослава Коба показала на своей странице в Facebook реакцию работников отеля.

Так, она обратилась в администрацию отеля «Мрия» и попросила забронировать номер на 14 октября (День защитников Украины). Журналистка рассказала, что в этот день на полуострове планируется салют в честь освобождения Крыма от российских захватчиков. Администратор гостиницы нисколько не удивился. Он попросил написать фамилию и имя человека, на которого нужно оформить бронь. Коба написала, что номер арендуется для Залужного Валерия. Затем она прислала электронный адрес «slavaukraini».

Администратор гостиницы не обратил на это никакого внимания и спросил, есть ли у «представительницы» Залужного кэшбек от российского банка. Та ответила, что у нее нет карточки от такого банка, ведь она из Украины.

Тогда администратор сообщила, что бронирование будет происходить без кэшбэка и подтвердила, что отель будет ожидать гостя 14 октября. Такая реакция ошеломила пользователей сети. Они отметили, что россияне в Крыму уже поняли - Украина скоро вернется и это неизбежно.

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