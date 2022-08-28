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Белорусский доброволец «Зубр»: Нужно ликвидировать шайку Лукашенко

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  • 28.08.2022, 10:18
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Белорусский доброволец «Зубр»: Нужно ликвидировать шайку Лукашенко

Белорус служит по контракту в украинской армии.

«Зубр» – такой позывной взял себе доброволец-белорус Дмитрий. Он уехал из Беларуси в самом начале 2015 года и принимал участие в боях в зоне операций Объединенных сил.

«Зубр» отправился в зону АТО вместе с друзьями-украинцами, с которыми познакомился во время Майдана, и присоединился к добровольческому полку «Азов». Сначала думал, что тот конфликт завершится быстро, и можно будет вернуться к мирной жизни. Но остается в Украине до сих пор – более 7 лет. Правда, теперь «Зубр» уже не просто доброволец, он контрактник украинской армии.

В интервью «Белсату» доброволец «Зубр» заявил, что нужно ликвидировать шайку Лукашенко.

Полностью интервью смотрите в видео.

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