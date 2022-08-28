закрыть
28 августа 2022, воскресенье, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Москве усилился смог от лесных пожаров в Рязанской области

  • 28.08.2022, 10:20
  • 1,702
В Москве усилился смог от лесных пожаров в Рязанской области

География дымов в столичном регионе РФ расширилась.

Сразу семь метеостанций в Московском регионе фиксируют смог от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, пишет kommersant.ru.

Смог фиксируют на московских метеостанциях ВДНХ и Балчуга, а также в Подмосковье — в Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове, Коломне, Домодедове. «География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась»,— написал господин Тишковец в своем Telegram-канале.

С прошлой недели жители Москвы жалуются на смог и гарь. Дым от пожаров дошел до столицы из Рязанской области, где фиксируются крупные лесные пожары. МЧС предупреждало о риске возникновения лесных и торфяных пожаров в Подмосковье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный