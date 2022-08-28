В Москве усилился смог от лесных пожаров в Рязанской области 28.08.2022, 10:20

1,702

География дымов в столичном регионе РФ расширилась.

Сразу семь метеостанций в Московском регионе фиксируют смог от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, пишет kommersant.ru.

Смог фиксируют на московских метеостанциях ВДНХ и Балчуга, а также в Подмосковье — в Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове, Коломне, Домодедове. «География дымов от лесных пожаров в столичном регионе расширилась»,— написал господин Тишковец в своем Telegram-канале.

С прошлой недели жители Москвы жалуются на смог и гарь. Дым от пожаров дошел до столицы из Рязанской области, где фиксируются крупные лесные пожары. МЧС предупреждало о риске возникновения лесных и торфяных пожаров в Подмосковье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».