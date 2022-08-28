ВСУ имеют уникальную возможность блокировать и уничтожить все боеспособные части армии РФ 4 Альфред Кох

28.08.2022, 10:29

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Вот-вот случится какая-то развязка.

Подошел к концу сто восемьдесят четвертый день войны. На фронте без перемен. Позиционные бои. Никто ничего не захватил и не сдал.

ВСУ заявили, что они окончательно разбомбили Дарьевский мост. (Это мост через Ингулец — приток Днепра). Одновременно был нанесен еще один удар по Антоновскому мосту (мост через Днепр). В теории все это означает, что по меньшей мере южная половина правобережной группировки российской армии вот-вот окажется в блокаде. Но что значит это на практике —неизвестно.

Если мне не изменяет память, то Дарьевский мост уже пару раз разрушали полностью и окончательно. И вот понадобилось, после тех полных и окончательных разрушений, сегодня его еще раз полностью и окончательно разрушить. Сколько еще таких попыток понадобится, чтобы он все-таки был полностью и окончательно разрушен — неведомо...

Впрочем, какая разница — разрушен он или нет, если Ингулец в районе моста имеет ширину 50 метров и сделать там хоть десяток понтонных переправ с интервалом между ними по сто метров — не представляется большой проблемой. Поэтому я с самого начала удивлялся, почему ВСУ придают такое большое значение уничтожению Дарьевского моста.

Гораздо важнее сообщение о том, что вчера вновь был нанесен удар по мосту через Каховскую дамбу. Это уже серьезная заявка на то, что правобережная группировка россиян все-таки будет блокирована, несмотря на то, что они уже навели временные переправы через Днепр и, к тому же, продолжают пользоваться Антоновским мостом даже во время обстрелов.

Мы все находимся в ожидании того, что вот-вот случится какая-то развязка. И, разумеется, все мы надеемся, что ВСУ все-таки еще до холодов вытеснит российские войска с правого берега и освободит Херсон от оккупантов. Но сказать с уверенностью, когда это произойдет, не может никто.

С моей дилетантской точки зрения, это точно нужно сделать в ближайшие пару месяцев, поскольку вчерашний указ Путина об увеличении численности российской армии на 137 тысяч человек дает ясно понять, что буквально через квартал все эти 137 тысяч окажутся в Украине плюсом к тому, что там в тот момент останется. И задача состоит в том, чтобы там к тому моменту ничего уже не осталось и тогда плюсовать будет не к чему.

Дело в том, что 137 тысяч пусть и прошедших учебку солдат сами по себе ничего решить не могут. Их нужно влить в уже существующие, обстрелянные и выученные реальной войной части с боевыми офицерами и командирами. Если же эти части будут к тому моменту фактически уничтожены, то и толку от пополнения не будет никакого.

Сегодня практически все, что имеет российская армия сосредоточено в основном на правом берегу Днепра. В Донбассе воюют в большинстве своем подразделения ЛНР-ДНР и ЧВК.

Следовательно, в настоящий момент ВСУ имеет уникальную возможность блокировать и уничтожить фактически все боеспособные части российской армии. Поскольку они все находятся в «херсонской мышеловке», которую нужно просто умело захлопнуть, а потом планомерно уничтожить весь «улов».

Последний раз похожая ситуация сложилась в Дюнкерке в мае 1940 года, когда вермахт окружил и прижал к берегу весь британский Экспедиционный корпус (то есть фактически всю сухопутную армию Великобритании).

Тогда Гитлер дал свой знаменитый «стоп-приказ», и немецкие танки и артиллерия остановились в шаге от уничтожения всех сил противника. Гитлеру показалось, что у него появился шанс на то, что Британия согласится на предложенные им переговоры. И он остановил свою армию.

Но Черчилль, выдержав театральную паузу, от переговоров отказался. Однако паузы хватило, чтобы подготовить и провести эвакуацию английских частей из Дюнкерка в Британию.

Что я этим всем хочу сказать? А вот что: дорогие украинцы!

Первое: не дайте себя обмануть призывами Москвы сесть за стол переговоров. Это обман. Они выигрывают время для того, чтобы успеть перебросить свежие 137 тысяч на фронт.

Второе: не тяните с наступлением на Херсон. Не ждите, когда все будет готово, все необходимое оружие получено и «последний шнурок на ботинке последнего гренадера завязан». Жизнь показывает, что полностью на все 100% к таким серьезным вещам подготовится нельзя. Единственное, чего вы можете дождаться, так это того, что 137 тыс. новых бойцов усилят вашего врага.

И если вы сейчас пропустите этот момент, то тогда вы точно получите войну на годы. И эта война обескровит вас сильнее, чем Россию хотя бы в силу разницы в масштабах. И Украина станет экономическим призраком, который будет существовать лишь до тех пор, пока с Запада по шлангам идет финансовая кровь.

Этот сценарий полностью устраивает Путина, потому что бесконечная позиционная война гарантирует ему бесконечное пребывание у власти. А его экономика скоро научится клепать допотопные танки и пушки с допотопными снарядами в неограниченных количествах. И этого будет достаточно, чтобы держать фронт там, где он сейчас.

Если ваши военные руководители (коих я глубоко уважаю) считают, что у них еще есть время получше подготовиться, то ок, не слушайте меня. Воспримите этот мой текст как крик души невежды, который просто очень переживает за Украину.

Ведь так хочется, чтобы зло было наказано. Чтобы поскорее перестали умирать люди. Чтобы враг был разбит. И чтобы победа была за нами.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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