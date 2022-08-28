Эксперт: Осенью на фронте произойдут большие перемены 28.08.2022, 10:42

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Украина получит неожиданное преимущество.

В октябре в Украину могут вернуться бойцы Вооруженных сил, проходящих стажировку в Европе. Генштаб ВСУ может использовать как преимущество на фронте порядка 10-15 тысяч этих военнослужащих, освоивших новейшее западное вооружение.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Михаил Жирохов. Отвечая на вопрос, могут ли осенью быть большие перемены на фронте, он заявил: «Вполне очевидно. Поскольку к октябрю заканчивает обучение корпус украинских добровольцев, который был направлен в Европу».

В частности, речь идет о таких странах, принявших украинских военных на обучение, как Великобритания, Германия, Польша и Литва.

«Вполне вероятно, что Генеральный штаб ВСУ захочет использовать это преимущество. Однако на каком направлении и как – мне это совершенно не понятно», – предположил эксперт.

Вместе с тем Жирохов заметил, что степень противостояния на фронте ближайшей осенью во многом будет зависеть от погодных условий. «Полевые дороги, особенно на Херсонщине, на Донбассе размокают, поэтому доставка, логистика становится практически невозможной», – пояснил он.

«Активные боевые действия практически замирают до зимы, пока все это не подмерзнет. Но ведь может подмерзнуть, а может и нет», – уточнил эксперт.

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