«Даже добираться на работу на велосипеде куда интереснее» 9 28.08.2022, 10:46

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Фото: Intex-press

Жители белорусских регионов переходят на двухколесный транспорт.

Число велосипедистов в нашем городе в последнее время растет. Intex-press пообщался с велолюбителями и узнал, как давно они оседлали двухколесный транспорт, в чем его преимущество и удобно ли рассекать по Барановичам.

«Даже добираться на работу на велосипеде куда интереснее»

Лиза Завистович, 21 год:

– Я катаюсь на велосипеде с самого раннего детства. Сперва был маленький, позже, когда мне было лет семь, купили побольше. В детстве велосипед был отличной возможностью прокатиться за пределы района, в котором я жила. Я часто отправлялась на нем в гости к своим бабушкам, которые живут неподалеку. Кроме того, велосипед – это весело и прикольно.

Любовь к велику привил мне папа. Он сам – заядлый велосипедист, и при любой возможности садится за руль и крутит педали.

В 2021 году, в начале лета, я вновь решила добавить в свою жизнь велосипед. Мой выбор пал на горный женский вариант: легкий и накат у него отличный – то, что мне было нужно.

Барановичи – это город, который вполне удобный для поездок на велике. За 30 минут, к примеру, можно с легкостью добраться из Боровков до Восточного.

Другой вопрос, что условия для езды не самые лучшие. Высокие бордюры и ямы – это «изюминка» дорог нашего города. Порой, даже если нужно проехать всего пару улиц, дорога может превратиться в настоящий «ад». И понимая это, приходится прокладывать себе специальный маршрут – с наименьшим количеством препятствий.

Фото: Intex-press

Знаю, что осенью вступают в силу поправки ПДД, согласно которым велосипедистам не нужно будет спешиваться перед пешеходными переходами. Очень этого жду, ведь это заметно сэкономит время поездки. С другой стороны, для водителей такое нововведение может стать поводом для стресса.

Для меня велик – это настоящая находка. Ты заплатил один раз и можешь, не парясь, поехать, куда тебе вздумается. Порой велосипед здорово экономит время. К примеру, около 17.00 на дорогах в Барановичах часто образуются пробки, а на велосипеде ты просто не обращаешь на это внимание и едешь, куда тебе нужно. Даже добираться на работу на велосипеде куда разнообразнее и интереснее!

А совсем недавно вместе с друзьями мы поехали в Торчицы. Это деревня недалеко от Барановичей. Было действительно здорово! Едешь, наслаждаешься пейзажами… Что может быть круче?

«Ты не привязан к расписанию автобусов и можешь прокладывать новые маршруты»

Денис Логинов, 33 года:

– С этим транспортным средством я знаком с детства. Сначала был трехколесный, затем «Аист». Для меня, как, наверное, для всех детей 90-х, велик был не столько средством передвижения, сколько просто классным развлечением – всем двором колесили по улицам, веселились, смеялись, катались днями напролет!

Всерьез задуматься о приобретении велосипеда меня, думаю, заставила поездка к моему другу в Копенгаген в начале 2020 года. Там мне сразу бросилось в глаза то, насколько жители города не заморачиваются, есть у них автомобиль или нет. Велотранспорт – это абсолютно логичное и очень удобное средство передвижения в столице Дании.

Более того, городской транспорт Копенгагена построен так, что всегда можно взять с собой в велосипед и с комфортом перевозить его в общественном транспорте. К примеру, в электричках есть целые вагоны для транспортировки великов. Разве не круто?

У нас в Барановичах ведь как: не успев на автобус, можно сильно опоздать по своим делам – транспорт в некоторых районах ходит с большим интервалом. Прикинув, что велосипед может действительно здорово сэкономить время, вместе с супругой мы решили ими обзавестись. Что собственно и сделали в начале этого лета.

Выбрали для себя МТВ – так называемые в народе «горники». Если сравнить общественный транспорт и велик по удобству и скорости, еще неизвестно, кто победит. Все зависит от погоды и маршрута.

Фото: Intex-press

С момента покупки велосипед стал для меня основным средством передвижения, чему я только рад. Как я, так и супруга ездим на работу исключительно на велосипедах, ведь это очень удобно! Ты не привязан к расписанию автобусов, можешь прокладывать новые маршруты. Одним словом – кайф!

Другой вопрос – среда, созданная для передвижения на велосипеде в нашем городе. Здесь все сложнее.

На мой взгляд, центр Барановичей, не говоря уже о прилегающих к нему улицах, абсолютно не предназначен для велопоездок. Люди передвигаются хаотично, зачастую не подозревая, что за их спиной может ехать велосипедист.

Очевидно, что уже давно назрел вопрос о том, чтобы создать в Барановичах действительно нормальные условия для комфортного передвижения на велотранспорте, ведь за последние несколько лет у нас появилось много велосипедистов. А у нас: ни человеческих заездов на бордюры, ни велодорожек, тротуарная плитка в центральной части города местами разбита…

Дорога к Мышанке, от железнодорожной больницы, – едва ли не единственный нормальный участок дороги в Барановичах, где можно действительно прокатиться в удовольствие.

В Боровках велодорожка есть, однако люди даже не пытаются понять смысл ее наличия на тротуаре. Бывает даже, что принципиально идут по ней и не отходят.

Конечно, в городе хватает и велосипедистов, которые носятся сломя голову, не обращая внимания ни на кого вокруг. Вопросы о культуре поведения есть как к одним, так и к другим…

Но так или иначе, велосипед – это круто! Ведь у этого вида транспорта одни плюсы: мобильность, здоровый образ жизни, экономия средств и времени. А еще, велик дает отличную возможность прокатиться по окрестностям и насладиться видами. Ведь любоваться природой на машине и на велосипеде – это абсолютно разные вещи.

С приобретением велосипеда, к примеру, я осознал, что в нашем регионе очень много живописных и интересных мест.

«Великолепный способ отвлечься от суеты и интересно провести время»

Екатерина Кушнер, 26 лет:

– Мое знакомство с велосипедом было довольно забавным и поэтому запоминающимся. В пять лет я впервые решила прокатиться на взрослом «Аисте». Тронулась с места и как грохнулась! Дома мама тогда сильно меня отругала, сказала, чтобы я сидела дома. Но не тут-то было! Я незаметно вылезла на улицу через окно и снова на велосипед. Больше не падала. В тот день я и научилась кататься.

В детстве велик был для меня всем. Когда я была школьницей, состояла в команде юных инспекторов движения – мы соревновались с велосипедистами среди других школ города.

Своим личным велосипедом я обзавелась, когда насобирала деньги. Свой первый, заветный велосипед я покупала с дедушкой. Это был раскладной «Аист». Сложно сказать, сколько километров я на нем наездила, но убеждена, что это огромная цифра.

Мой нынешний велосипед – это фэтбайк, велосипед на широких покрышках. А чего мелочиться? Для барановичских дорог лучше и не придумаешь. Я им очень довольна. Единственные трудности для моего велосипеда в Барановичах – это мосты, на которые мне тяжело подниматься. Но это, скорее, из-за того, что я девочка. А вот высокие бордюры, разбитый асфальт – это для меня не проблема, на своем велике я преодолеваю такие препятствия с легкостью.

Фото: Intex-press

Этот велосипед я купила два года назад. В тот момент в нашем городе подобных велосипедов было очень мало. Все с улыбкой его рассматривали, просили прокатиться и потрогать. Забавно об этом сейчас вспоминать.

Несмотря на то, что фэтбайк без труда справляется с неровностями и выбоинами на дорогах, в Барановичах предостаточно других проблем, которые очевидно нужно как-то решать.

Я родом из Столина. Так вот там условия для поездок на велосипеде значительно лучше. Качество тротуаров хорошее, они оборудованы съездами. А в Барановичах с этим как-то не очень: нет велодорожек и нормальных заездов на бордюры.

Уверена, что больная тема для всех велосипедистов – автобусные остановки. Это большое скопление людей, где всегда может выбежать ребенок и создать аварийную ситуацию. Однажды я была свидетелем подобного. Поэтому перед остановками я всегда спешиваюсь.

Что касается культуры. Вот только один пример: во время очередной моей поездки по тротуару шли две бабушки, я вежливо попросила их отойти и дать мне проехать, а они… хорошенько меня обматерили. Так что такая у нас культура.

Так или иначе, велосипед для меня – это великолепный способ отвлечься от суеты и интересно провести время. Не нужно толпиться в автобусах и подстраиваться под расписание. Просто сел и поехал. К тому же, велосипед – это отличный способ быть в форме.

«Дарит чувство того, что передо мной открыты все дороги»

Евгений Яскевич, 21 год:

– Кручу педали я с самого детства. Первым велосипедом был «Зубренок», а потом культовый «Аист», который, к слову, довольно быстро сдал позиции – его заменил средненький горник.

В моей компании велосипед был буквально у каждого, мы регулярно катались по городу и за его пределами. Поездки на велосипеде для меня – это, пожалуй, личное. Тот кайф, который получаешь, не может дать никакой другой транспорт. На велосипеде можно преодолеть препятствия, с которыми не справится тот же самокат. Мало того, преодолевать эти препятствия – особое удовольствие.

Мой нынешний велосипед у меня совсем недавно, ему около месяца. Покупал с рук и остался очень доволен. Это кастомный МТВ, состоящий из множества вручную подобранных компонентов.

Фото: Intex-press

Думаю, для повседневной езды Барановичи очень даже подходят. Однако, как ни крути, городу очевидно не хватает велодорожек. Есть тротуары, проехать по которым действительно в удовольствие: к примеру, по улице Тельмана – от автобусного парка до стадиона.

Что касается культуры и взаимоотношений, то здесь все зависит сугубо от пешехода и велосипедиста. Есть люди, которые идут по тротуару, уткнувшись в телефон, ничего не замечая вокруг, но есть и те, кто носится на велике, словно участвует в «Тур де Франс», создавая опасность для окружающих.

С водителями тоже есть непонимание. Катаясь по улице Ленина, например, водители зачастую внезавпно выскакивают из дворов. Резко давишь на тормоза и обмениваешься «парой ласковых слов».

Велосипед для меня – это не про экономию. Он дарит мне чувство того, что передо мной открыты все дороги. Это великолепная возможность сорваться и укатить куда-нибудь на прогулку или в путешествие, как только вздумается. Это просто часть моей повседневности, которую без велосипеда я уже просто не могу себе представить.

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