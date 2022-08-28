«Даже добираться на работу на велосипеде куда интереснее»9
- 28.08.2022, 10:46
- 1,120
Жители белорусских регионов переходят на двухколесный транспорт.
Число велосипедистов в нашем городе в последнее время растет. Intex-press пообщался с велолюбителями и узнал, как давно они оседлали двухколесный транспорт, в чем его преимущество и удобно ли рассекать по Барановичам.
«Даже добираться на работу на велосипеде куда интереснее»
Лиза Завистович, 21 год:
– Я катаюсь на велосипеде с самого раннего детства. Сперва был маленький, позже, когда мне было лет семь, купили побольше. В детстве велосипед был отличной возможностью прокатиться за пределы района, в котором я жила. Я часто отправлялась на нем в гости к своим бабушкам, которые живут неподалеку. Кроме того, велосипед – это весело и прикольно.
Любовь к велику привил мне папа. Он сам – заядлый велосипедист, и при любой возможности садится за руль и крутит педали.
В 2021 году, в начале лета, я вновь решила добавить в свою жизнь велосипед. Мой выбор пал на горный женский вариант: легкий и накат у него отличный – то, что мне было нужно.
Барановичи – это город, который вполне удобный для поездок на велике. За 30 минут, к примеру, можно с легкостью добраться из Боровков до Восточного.
Другой вопрос, что условия для езды не самые лучшие. Высокие бордюры и ямы – это «изюминка» дорог нашего города. Порой, даже если нужно проехать всего пару улиц, дорога может превратиться в настоящий «ад». И понимая это, приходится прокладывать себе специальный маршрут – с наименьшим количеством препятствий.
Знаю, что осенью вступают в силу поправки ПДД, согласно которым велосипедистам не нужно будет спешиваться перед пешеходными переходами. Очень этого жду, ведь это заметно сэкономит время поездки. С другой стороны, для водителей такое нововведение может стать поводом для стресса.
Для меня велик – это настоящая находка. Ты заплатил один раз и можешь, не парясь, поехать, куда тебе вздумается. Порой велосипед здорово экономит время. К примеру, около 17.00 на дорогах в Барановичах часто образуются пробки, а на велосипеде ты просто не обращаешь на это внимание и едешь, куда тебе нужно. Даже добираться на работу на велосипеде куда разнообразнее и интереснее!
А совсем недавно вместе с друзьями мы поехали в Торчицы. Это деревня недалеко от Барановичей. Было действительно здорово! Едешь, наслаждаешься пейзажами… Что может быть круче?
«Ты не привязан к расписанию автобусов и можешь прокладывать новые маршруты»
Денис Логинов, 33 года:
– С этим транспортным средством я знаком с детства. Сначала был трехколесный, затем «Аист». Для меня, как, наверное, для всех детей 90-х, велик был не столько средством передвижения, сколько просто классным развлечением – всем двором колесили по улицам, веселились, смеялись, катались днями напролет!
Всерьез задуматься о приобретении велосипеда меня, думаю, заставила поездка к моему другу в Копенгаген в начале 2020 года. Там мне сразу бросилось в глаза то, насколько жители города не заморачиваются, есть у них автомобиль или нет. Велотранспорт – это абсолютно логичное и очень удобное средство передвижения в столице Дании.
Более того, городской транспорт Копенгагена построен так, что всегда можно взять с собой в велосипед и с комфортом перевозить его в общественном транспорте. К примеру, в электричках есть целые вагоны для транспортировки великов. Разве не круто?
У нас в Барановичах ведь как: не успев на автобус, можно сильно опоздать по своим делам – транспорт в некоторых районах ходит с большим интервалом. Прикинув, что велосипед может действительно здорово сэкономить время, вместе с супругой мы решили ими обзавестись. Что собственно и сделали в начале этого лета.
Выбрали для себя МТВ – так называемые в народе «горники». Если сравнить общественный транспорт и велик по удобству и скорости, еще неизвестно, кто победит. Все зависит от погоды и маршрута.
С момента покупки велосипед стал для меня основным средством передвижения, чему я только рад. Как я, так и супруга ездим на работу исключительно на велосипедах, ведь это очень удобно! Ты не привязан к расписанию автобусов, можешь прокладывать новые маршруты. Одним словом – кайф!
Другой вопрос – среда, созданная для передвижения на велосипеде в нашем городе. Здесь все сложнее.
На мой взгляд, центр Барановичей, не говоря уже о прилегающих к нему улицах, абсолютно не предназначен для велопоездок. Люди передвигаются хаотично, зачастую не подозревая, что за их спиной может ехать велосипедист.
Очевидно, что уже давно назрел вопрос о том, чтобы создать в Барановичах действительно нормальные условия для комфортного передвижения на велотранспорте, ведь за последние несколько лет у нас появилось много велосипедистов. А у нас: ни человеческих заездов на бордюры, ни велодорожек, тротуарная плитка в центральной части города местами разбита…
Дорога к Мышанке, от железнодорожной больницы, – едва ли не единственный нормальный участок дороги в Барановичах, где можно действительно прокатиться в удовольствие.
В Боровках велодорожка есть, однако люди даже не пытаются понять смысл ее наличия на тротуаре. Бывает даже, что принципиально идут по ней и не отходят.
Конечно, в городе хватает и велосипедистов, которые носятся сломя голову, не обращая внимания ни на кого вокруг. Вопросы о культуре поведения есть как к одним, так и к другим…
Но так или иначе, велосипед – это круто! Ведь у этого вида транспорта одни плюсы: мобильность, здоровый образ жизни, экономия средств и времени. А еще, велик дает отличную возможность прокатиться по окрестностям и насладиться видами. Ведь любоваться природой на машине и на велосипеде – это абсолютно разные вещи.
С приобретением велосипеда, к примеру, я осознал, что в нашем регионе очень много живописных и интересных мест.
«Великолепный способ отвлечься от суеты и интересно провести время»
Екатерина Кушнер, 26 лет:
– Мое знакомство с велосипедом было довольно забавным и поэтому запоминающимся. В пять лет я впервые решила прокатиться на взрослом «Аисте». Тронулась с места и как грохнулась! Дома мама тогда сильно меня отругала, сказала, чтобы я сидела дома. Но не тут-то было! Я незаметно вылезла на улицу через окно и снова на велосипед. Больше не падала. В тот день я и научилась кататься.
В детстве велик был для меня всем. Когда я была школьницей, состояла в команде юных инспекторов движения – мы соревновались с велосипедистами среди других школ города.
Своим личным велосипедом я обзавелась, когда насобирала деньги. Свой первый, заветный велосипед я покупала с дедушкой. Это был раскладной «Аист». Сложно сказать, сколько километров я на нем наездила, но убеждена, что это огромная цифра.
Мой нынешний велосипед – это фэтбайк, велосипед на широких покрышках. А чего мелочиться? Для барановичских дорог лучше и не придумаешь. Я им очень довольна. Единственные трудности для моего велосипеда в Барановичах – это мосты, на которые мне тяжело подниматься. Но это, скорее, из-за того, что я девочка. А вот высокие бордюры, разбитый асфальт – это для меня не проблема, на своем велике я преодолеваю такие препятствия с легкостью.
Этот велосипед я купила два года назад. В тот момент в нашем городе подобных велосипедов было очень мало. Все с улыбкой его рассматривали, просили прокатиться и потрогать. Забавно об этом сейчас вспоминать.
Несмотря на то, что фэтбайк без труда справляется с неровностями и выбоинами на дорогах, в Барановичах предостаточно других проблем, которые очевидно нужно как-то решать.
Я родом из Столина. Так вот там условия для поездок на велосипеде значительно лучше. Качество тротуаров хорошее, они оборудованы съездами. А в Барановичах с этим как-то не очень: нет велодорожек и нормальных заездов на бордюры.
Уверена, что больная тема для всех велосипедистов – автобусные остановки. Это большое скопление людей, где всегда может выбежать ребенок и создать аварийную ситуацию. Однажды я была свидетелем подобного. Поэтому перед остановками я всегда спешиваюсь.
Что касается культуры. Вот только один пример: во время очередной моей поездки по тротуару шли две бабушки, я вежливо попросила их отойти и дать мне проехать, а они… хорошенько меня обматерили. Так что такая у нас культура.
Так или иначе, велосипед для меня – это великолепный способ отвлечься от суеты и интересно провести время. Не нужно толпиться в автобусах и подстраиваться под расписание. Просто сел и поехал. К тому же, велосипед – это отличный способ быть в форме.
«Дарит чувство того, что передо мной открыты все дороги»
Евгений Яскевич, 21 год:
– Кручу педали я с самого детства. Первым велосипедом был «Зубренок», а потом культовый «Аист», который, к слову, довольно быстро сдал позиции – его заменил средненький горник.
В моей компании велосипед был буквально у каждого, мы регулярно катались по городу и за его пределами. Поездки на велосипеде для меня – это, пожалуй, личное. Тот кайф, который получаешь, не может дать никакой другой транспорт. На велосипеде можно преодолеть препятствия, с которыми не справится тот же самокат. Мало того, преодолевать эти препятствия – особое удовольствие.
Мой нынешний велосипед у меня совсем недавно, ему около месяца. Покупал с рук и остался очень доволен. Это кастомный МТВ, состоящий из множества вручную подобранных компонентов.
Думаю, для повседневной езды Барановичи очень даже подходят. Однако, как ни крути, городу очевидно не хватает велодорожек. Есть тротуары, проехать по которым действительно в удовольствие: к примеру, по улице Тельмана – от автобусного парка до стадиона.
Что касается культуры и взаимоотношений, то здесь все зависит сугубо от пешехода и велосипедиста. Есть люди, которые идут по тротуару, уткнувшись в телефон, ничего не замечая вокруг, но есть и те, кто носится на велике, словно участвует в «Тур де Франс», создавая опасность для окружающих.
С водителями тоже есть непонимание. Катаясь по улице Ленина, например, водители зачастую внезавпно выскакивают из дворов. Резко давишь на тормоза и обмениваешься «парой ласковых слов».
Велосипед для меня – это не про экономию. Он дарит мне чувство того, что передо мной открыты все дороги. Это великолепная возможность сорваться и укатить куда-нибудь на прогулку или в путешествие, как только вздумается. Это просто часть моей повседневности, которую без велосипеда я уже просто не могу себе представить.