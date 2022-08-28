Пропагандист Соловьев разразился истерикой из-за канцлера Германии Олафа Шольца 13 28.08.2022, 10:53

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Владимир Соловьев

В прямом эфире «рупор Кремля» подражал Гитлеру.

Владимир Соловьев в эфире государственного российского телеканала «Россия-1» назвал канцлера Германии Олафа Шольца «недобитой нацистской сволочью» и призвал нанести удар по ФРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, говоря о Шольце, Соловьев пытался имитировать произношение Гитлера.

Он также попросил поставить рядом два фото – Шольца на зенитной установке Gepard и фюрера на танке нацистской Германии.

«А у меня вопрос к вам: если мы знаем, что там, на немецкий землях, нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике, зачем нам ждать, когда они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского райха, которые проходят подготовчен нахт территории дер Дойчлянд», - говорил Соловьев.

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