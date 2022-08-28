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Белорусская экономика разбила фантазии премьера Головченко

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  • 28.08.2022, 10:58
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Белорусская экономика разбила фантазии премьера Головченко

Слова руководителя «правительства» сравнили с реальным положением дел.

В условиях санкций руководитель правительства Роман Головченко стал намного чаще фигурировать в информационном пространстве. Но стоит ли его слушать, чтобы узнать о реальной ситуации в белорусской экономике?

Сайт udf отвечает на этот вопрос в виде нескольких примеров.

Переориентация транзита калия

Еще год назад Головченко рассказал о плане по переориентации транзита на российские порты вместо портов стран Балтии. Но когда в начале текущего года Литва отказалась от транзита белорусских калийных удобрений, выяснилось, что никакого плана «Б» в правительстве нет.

Российские порты не имели свободных мощностей. Тогда Головченко заявил, что транзит может пойти через Украину и таким образом решение Литвы не нанесет ущерб белорусской экономике.

Но еще до начала войны стало известно, что транзит калия через порт в Одессе не будет налажен, т.к. Украина присоединилась к европейским санкциям.

Теперь по слухам белорусский калий частично вывозят через российские порты (благодаря политическому решению Путина), для чего приходится демпинговать и лишаться существенной части прибыли.

Экспорт древесины

Кстати, когда стало известно о намерении Литвы отказаться от транзита белорусского калия, Головченко пригрозил этой балтийской стране приостановкой поставок древесины.

«Если посмотреть товары, которые экспортируются из Беларуси в Литву, то сотни миллионов долларов — это деревообработка… Где Литва будет брать древесину — вопрос. И куда денутся литовские деревообработчики», а – угрожал в феврале текущего года Головченко.

Самое смешное в этой ситуации, что после начала войны против Украины европейские страны сами отказались от белорусской древесины. А в прошлом году ее экспорт в ЕС составил около 1,4 млрд долларов.

Экспорт в целом

Весной премьер-министр заявил: санкции нам на руку, отдельные предприятия сработали лучше, чем до их введения. Конкретными данными эти слова он не подкрепил, зато вскоре обрисовал безрадостную ситуацию с белорусским экспортом.

По словам Головченко, западные санкции заблокировали экспорт из Беларуси в ЕС и США на 16-18 миллиардов долларов. Премьер говорил о переориентации на другие рынки, но месяц назад признал: «Объемы белорусского экспорта в страны дальней дуги по итогам пяти месяцев пока достаточно скромные».

Инфляция

Весной Головченко заявил, что с ростом цен в Беларуси все не так плохо.

«В мире очень сложная ситуация с инфляцией. Во многих странах Европейского союза она побила все рекорды, которые держались 40 или 50 лет. Поэтому на этом фоне мы выглядим весьма прилично», — сказал премьер.

Но дальнейшие события показали, что Беларусь на фоне других стран ЕС выглядит как раз не очень прилично. По итогам июля годовая инфляция разогналась до 18,1%, сообщил Белстат.

Реальные доходы населения

В мае руководитель правительства «порадовал»: экономика чувствует себя вполне здорово, реальные доходы не падают. Реальные же цифры таковы: в январе-июне реальные доходы сократились на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Падение ВВП

Около месяца назад Головченко заявил, что «экономика сжалась», но при этом «демонстрирует исторически высокие качественные показатели сбалансированности». Реальность же такова: в июле ВВП сократился на 10,1%, в целом за семь месяцев – на 5,2%.

Но премьер от своего фирменного оптимизма не отказывается: по его словам, о рецессии речи не идет, белорусская экономика с августа начнет «прибавлять по чуть-чуть».

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