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Украинские военные заставили россиян отступить по шести направлениям в Луганской области

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  • 28.08.2022, 11:01
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Украинские военные заставили россиян отступить по шести направлениям в Луганской области

Врага отбросили, несмотря на все его танки и авиацию.

Российские оккупанты вчера пытались наступать с шести разных направлений в Луганской области. Впрочем, на каждом из них были отброшены украинскими бойцами.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, массированный обстрел населенных пунктов и укреплений ВСУ на границе двух областей противник не прекращает ни на день, а основные усилия сосредоточил на Бахмутском направлении, куда и пытается прорваться из нескольких городов и сел в Луганской области.

«Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и отбросить врага. Уточненную информацию о потерях, как всегда, узнаем через несколько часов», - написал Гайдай.

Он также отметил, что в целом самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.

«Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза к атакам привлекались танки», - добавил Гайдай.

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