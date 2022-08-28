Британский офицер объяснил «двойную ценность» ударов ВСУ по Крыму 28.08.2022, 11:24

Россиянам пора покидать полуостров.

Россияне в оккупированном Крыму - как военные, так и гражданские, рано или поздно поймут, что им следует убираться с полуострова, иначе их ждет смерть.

Такое мнение высказал телеканалу «Эспресо» британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант.

По его словам, все атаки во вражеском тылу важны вне зависимости от того, кто и как их совершает.

«Но атаки в Крыму ценны вдвойне из-за своей психологической ценности. Фактически, оказывается давление на других россиян, не только военных, но и на мирное население, которое сейчас знает об атаках в Крыму, и потому они начинают поднимать вопрос о российской стратегии», - поясняет эксперт.

Впрочем, добавляет он, вряд ли атак в Крыму будет достаточно, чтобы Россия «одумалась» и прекратила войну.

«На первых порах такие атаки могли бы усугубить ситуацию, поскольку у людей могло появиться желание поддержать свое правительство с целью предупреждения нападения Украины на россиян, и такой негатив присутствовал бы какое-то время. Но рано или поздно люди (россияне, - ред.) в Крыму, как военные, так и гражданские, поймут, что действительно пора собираться вон, потому что если они этого не сделают, то их просто убьют», - резюмировал Грант.

Напомним, большая часть боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе «Саки» у Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».