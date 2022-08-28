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На Эвересте нашли следы животных, которых там не может быть

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  • 28.08.2022, 11:41
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На Эвересте нашли следы животных, которых там не может быть

Ученые провели анализ примерно 20 литров воды с высочайшей вершины мира.

Биологи некоторое время назад взяли пробы воды в ручьях и прудах для того, чтобы получить больше новой информации относительно биоразнообразия Эвереста. Они смогли в результате исследований обнаружить следы ДНК самых разных живых существ.

Об этом сообщает EurekAlert (перевод — planetanovosti.com).

Ученые провели анализ примерно 20 литров воды. В этом количестве образцов было идентифицировано организмы, которые относятся к 187 таксономическим отрядам. Обратить внимание стоит на то, что это не более 16% от всех известных науке отрядов на нашей планете.

Биологам удалось установить наличие следов тихоходок и коловраток. Это животные небольшого размера, которые способны выживать в наиболее экстремальных условиях. Кроме того, был обнаружен тибетский улар – это горная индейка, проживающая в гималайском национальном парке «Сагарматха». Обратить внимание стоит на то, что были обнаружены следы тех животных, которых на Эвересте точно не должно было быть. Это домашняя собака и курица. Ученые заявили, что это есть отличная демонстрация того, как человеческая деятельность может повлиять на окружающую среду.

Экологическая ДНК представляет собой ДНК, которая собирается с самых разных образцов, взятых в окружающей среде. Это может быть вода, почва, а иногда даже воздух. К числу эДНК не относят пробы, которые берутся в какого-то конкретного организма. Интересным есть то, что когда происходит взаимодействие животных с окружающей средой, то постепенно вокруг них начинает накапливаться в большом количестве ДНК.

Для сбора эДНК специалисты используют определенный герметичный картридж, с установленным в нем фильтром, способным улавливать исключительно генетический материал. В дальнейшем уже в лаборатории проводится анализ путем применения метабаркодирования ДНК. Могут использоваться и другие современные методы секвенирования. Сегодня общество охраны дикой природы активно пользуется эДНК для того, чтобы найти новые и очень редкие виды животных.

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