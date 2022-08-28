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Путину вонзили очередной «нож» в спину

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  • Ростислав Демчук
  • 28.08.2022, 11:43
  • 15,262
Путину вонзили очередной «нож» в спину

В Кремле не ожидали удара с этого направления.

Исламская Республика Иран предлагает европейцам заменить российскую нефть своей.

Иран планирует компенсировать Европе поставки нефти, от которой она избавится в декабре после вступления в силу эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. В настоящее время Иран ведет переговоры с западными странами о возобновлении договоренности по Ядерной программе, которая позволит снять с него санкции.

Государственная нефтяная компания Ирана NIOC в первую очередь будет пытаться вернуть клиентов в средиземноморских странах, таких как Греция, Италия, Испания и Турция, которые закупали ее нефть до санкций.

В связи с почти полной изоляцией России в Тегеране видят возможность заменить часть российской нефти для европейских НПЗ. Тем более, что тяжелая иранская нефть близка по качеству к российскому сорту нефти Urals.

Достижение договоренности по установлению контроля за иранской ядерной программой в обмен на снятие санкций сейчас выглядит вполне возможным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и иранских чиновников. Перспективы улучшились после переговоров европейцев с иранцами в Вене в начале августа, а в последние дни удалось сблизить позиции Ирана и США.

Ростислав Демчук, «Обозреватель»

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